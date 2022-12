Al Cali llegó el reemplazo de Nicolás Benedetti: Su nombre es Agustín Palavecino

El volante nacido en Florida (Argentina) fue presentado este miércoles como nuevo jugador del cuadro 'azucarero'. Feiver Mercado también se sumó a la disciplina del técnico Lucas Pussineri.

Deportivo Cali presentó este miércoles en las instalaciones del club al volante argentino Agustín Palavecino y al delantero colombiano Feiver Mercado, quienes llegan a reforzar la plantilla para este 2019.

Palavecino ha jugado toda su carrera profesional en el Club Platense, de la B Metropolitana (tercera división de Argentina), donde debutó en el año 2015 y con el que consiguió el ascenso a la B Nacional en 2018.

Marco Caicedo, vicepresidente del club vallecaucano, le dio la bienvenida a Palavecino a la institución vallecaucana, quien deposita sus esperanzas en el joven volante.

“Le doy la bienvenida a Agustín, espero que sea un proceso lleno de triunfos y de crecimiento con el Deportivo Cali”, dijo.

A su turno, el jugador argentino expresó su felicidad por llegar al fútbol colombiano y habló de las expectativas que tiene con el club.

“Del Deportivo Cali conozco que es un equipo grande, lo comprobé cuando llegué. Vengo de un club que tiene sus exigencias y espero acoplarme de la mejor manera”, indicó.

"Estoy muy contento, cuando me ofrecieron venir a Cali no lo dudé. Cuando llegué al equipo me recibieron de la mejor manera, me encontré con un gran grupo y vengo con ritmo y eso es muy importante", agregó.

Lucas Pussineri, técnico 'verde y blanco' contó en la rueda de prensa que conoce al joven jugador y sabe lo que este puede aportarle a la institución.

"Agustín viene de un lugar que conozco. Nos puede dar un aporte similar a Benedetti, intentaremos sacar su mejor versión y esperamos que se acople rápidamente".

