"Al presidente de Millonarios se le dijo que no estamos de acuerdo con lo que dijo Gustavo Serpa"

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre las declaraciones del máximo accionista de los azules. "Hay equipos en Colombia que no tienen afición".

Méndez, cabeza dirigencial de los 'cardenales', atendió en las últimas horas a Javier Hernández Bonnet en el espacio radial para hablar de la nueva negativa del presidente Iván Duque a la vuelta del fútbol profesional colombiano, en medio de la pandemia del coronavirus; de la reuniones entre los dirigentes y también de las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, quien tuvo declaraciones desobligantes para otros clubes por grandeza y por no llenar nunca las tribunas de los estadios.

"Ayer se le hablo al presidente de Millonarios (Enrique Camacho) que no estábamos de acuerdo con el señor Serpa, el presidente nos dijo que él no compartía los pensamientos de Serpa, que Serpa lo había hecho a mutu propio. Pero los diálogos son ámenos, son debates y charlas", dijo Méndez.

El presidente de Santa Fe también tocó otros temas trascendentales así:

Lo dicho por Iván Duque:

"El Presidente dio unas declaraciones, él estudiara, él mirara lo que pueda otorgar, el Gobierno se encuentra rodeado por los mejores epidemiólogos y él no va a tomar decisiones en contravía. Emitir un comentario es complicado, uno no se puede desgastar en contra o a favor del Gobierno".

Reuniones de clubes:

"Hemos tenido unos diálogos tranquilos, pero simplemente eso. Son posiciones, son conceptos, unos tenemos criterios diferentes a otros, porque miramos los problemas desde diferentes puntos de vista. Ahí estamos, pero no hay que rasgarnos las vestiduras. Son reuniones que son sabrosas, no se decide nada, no se vuelven polémicas, esa es la verdad"