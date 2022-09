"Al reconocer que tiene 'borrachímetro' en el Tolima, es porque hay borrachos"

Hace una semana, Javier Hernández Bonett, nuestro director general de Gol Caracol, informó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que al interior del Tolima algunos jugadores "se han dado licencia y hacen cosas indebidas en las concentraciones".

En ese mismo sentido, Hernández Bonnet complementó y aseguró que "no son uno, dos ó tres; son varios los jugadores que no han respondido a la confianza que les han dado. No digo más, porque en el entorno de esos jugadores hay familias, esposas, hijos que se pueden ver afectados".

Ante esto, en la previa del partido entre los tolimenses y Cortuluá, del fin de semana que pasó, el técnico Hernán Torres abordó el tema y aseguro que “para decir eso debe tener pruebas. Sin pruebas, cómo ejecuta uno las cosas. Las fuentes fidedignas, así como cuentan eso, también deben contar lo que hacemos en la disciplina. Desde el año pasado se implementó el ‘borrachímetro’ todos los días. Pesan y soplan. Y los resultados han sido todos negativos”.

Ante la trascendencia que tomó todo, este lunes nuevamente Javier Hernández Bonnet habló en 'Blog Deportivo' sobre ese particular que involucró al equipo tolimense.

"Yo sobre lo que quiero referirme, porque me tomé este fin de semana para entender las declaraciones, respecto a la indisciplina del Tolima, es que al reconocer que tiene 'borrachímetro', es porque hay borrachos, porque si no hubiera borrachos, no lo tendrían. Por algo lo compraron, no de otra manera se justifica que esa herramienta se tenga en el equipo", dijo el periodista inicialmente.

Y además, Hernández Bonnet agregó que "él (por Hernán Torres) no puede decir esto o aquello viene ocurriendo, por necesidades deportivas, y necesita el aporte de todos. Él no puede atentar contra el patrimonio del club, el DT no puede desvalorizar a sus jugadores. Nunca de mi boca escucharán que denuncie a un jugador que en su tiempo libre estaba de farra, es su momento, espacio y de vivir lo que el cuerpo le pide. Pero si eso es en una concentración o en un sitio en el que estén activos en el trabajo, no dudaré en denunciarlo".