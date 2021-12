"Al ritmo de Jarlan Barrera, Nacional no ganará nada nunca; deben contratar mejores jugadores"

Un equipo que ilusionaba, y mucho, era Atlético Nacional porque fue el líder indiscutido del 'todos contra todos' con 42 unidades y llenando de alegrías a toda su hinchada.

Pero, no más llegaron los cuadrangulares finales, el cuadro antioqueño se vino abajo y solamente pudo conseguir un triunfo, contra Pereira, cuando ya estaba eliminado y sin ninguna opción de clasificar a la gran final de la Liga.

Tras este mal cierre de campaña, donde perdió dos partidos, empató dos y ganó el restante, en los cuadrangulares, en Gol Caracol contactamos a León Darío Muñoz, quien defendió la camiseta 'verdolaga' y quien ganó dos ligas locales, dos Copa Merconorte y una Copa Interamericana, con el conjunto paisa.

"Es algo muy deplorable para Nacional, es imposible que un equipo así ni siquiera esté peleando la entrada a la final en estos momentos. Por la inversión que se hizo, los jugadores que se trajeron, es un fracaso rotundo este semestre. Hay que traer mejores jugadores para el siguiente año", indicó de entrada el exjugador.

¿Qué le pasó a Nacional? Venía como el gran líder, pero se derrumbó en las finales...

"Si miramos bien el torneo colombiano, está hecho de mitad de equipos buenos, que invierten, y otros que no lo hacen; a esos son los que le gana Nacional y le gana uno o dos partidos a los otros equipos y queda primero. ¿Qué quería mostrar Nacional estando primero? Nada, eso no te da garantía de nada. En las finales enfrentó a equipos del mismo nivel y no se mantuvo".

¿Cuál pudo ser el principal problema?

"Hay jugadores que no pueden jugar a ese ritmo, no se puede mostrar un nivel tan bajo dentro de la cancha y eso golpeó a los hinchas. Ya se había dicho que estos jugadores no eran para Nacional, pero bueno".

De las palabras de Aldair Quintana a la hinchada de Nacional, ¿Qué puede decir?

"La hinchada de Nacional no se puede tocar, debe respetarse, ellos siempre están así. Me parece que es una falta de respeto lo que él dijo, es absurdo, es increíble que hablen de esto cuando deben enfocarse en mejorar su rendimiento, fue algo nefasto".

Uno de los más criticados por la afición fue Jarlan Barrera...

"Al ritmo que juega Jarlan Barrera no se puede jugar al fútbol, él cree que a ese ritmo va a ganar algo; Nacional no va a ganar nada nunca jugando así, los rivales no lo dejarán pasar. Hay que esforzarse físicamente, hay que mejorar día a día, él es buen jugador, pero no puede seguir con ese ritmo".

¿Debe seguir Alejandro Restrepo, como entrenador del primer equipo?

"A este muchacho lo pusieron en algo muy grande, es una responsabilidad que él nunca había manejado y ahora es el blanco de las críticas porque no consiguió los objetivos. Debe volver a las inferiores, que obtenga más experiencia; sino estuvo a la altura de un cuadrangular, ¿Qué se espera en una Copa Libertadores o en una Copa Sudamericana?.