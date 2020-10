Alberto Gamero: "A Millonarios no le quiere entrar el balón y el fútbol se gana es con goles"

Alberto Gamero dijo este domingo, tras el empate sin goles frente a Rionegro, que lo hecho por Millonarios no es para estar en las últimas posiciones, ni para tener ese puntaje, pero que "el fútbol es así".

"Me parece que lo que están haciendo los muchachos no es para estar en esta posición, no es para tener este puntaje, pero el fútbol es así. El equipo hizo buen trabajo, no generamos muchas opciones de gol, pero estuvimos mucho tiempo en campo contrario. No nos quiere entrar el balón y el fútbol se gana es con goles", aseguró Gamero.

"Este es un momento duro para nosotros, pero veo que el equipo quiere cambiar muchas cosas y nos ha faltado ese poquitico que es meterla. En otros partidos salen goles de donde uno menos piensa, y nosotros elaboramos y no se nos da. El más dolido soy yo, porque veo que el grupo trabaja y no nos salen las cosas", agregó.

Millonarios sigue sin conocer la victoria y tuvo otro partido flojo en El Campín: 0-0 con Rionegro

Cabe recordar que el equipo ‘embajador’ solo ha ganado un partido en lo que va de la liga colombiana, fue contra Boyacá Chicó (2-1), el pasado 15 de febrero, antes de la suspensión del fútbol.

El entrenador samario le atribuye la situación al desespero de los jugadores por convertir y darle una victoria a la afición, que está preocupada porque la clasificación a los cuadrangulares se complica.

"La necesidad nos lleva al desespero. Veo a un jugador desesperado por querer darle un triunfo a la afición y a veces el desespero nos lleva a eso. Tenemos la presión y la necesidad de ganar un partido y ahí es donde yo veo el desespero de los jugadores", expresó.

Por último, el técnico de millonarios dijo que "estamos construyendo un equipo importante, que hace buenas cosas y esto todavía no termina, vamos a seguir peleando".

Millonarios, en el puesto 16 con 11 puntos, jugará el próximo miércoles en condición de visitante frente a Envigado, por la fecha 14 de la liga colombiana.