Alberto Gamero, antes de la final Tolima vs. Millonarios: "Yo no soy de esos técnicos llorones"

En la antesala de la final de la Liga I del fútbol profesional colombiano, se ha generado algunas polémicas relacionadas con las últimas decisiones arbitrales que se han tomado en contra de Millonarios y que se tiene la expectativa de que en la finalísima contra Tolima no se vuelvan a repetir.

Precisamente, sobre la mesa, en la rueda de prensa de hace pocos minutos, se puso este tema y Alberto Gamero, técnico de los azules, se refirió al respecto.

"Yo lo que pienso de eso es que no soy de los técnicos que no le gusta llorar, me gusta trabajar, pero hemos tenido que luchar con muchas cosas, hemos tenido dificultadores con los árbitros, en Barranquilla, en el partido del fin de semana contra Junior, a Vargas (Juan Pablo) nos lo lesionaron y tiene mes y medio de incapacidad", dijo inicialmente el timonel de Millonarios.

Y Gamero siguió y agregó que "solamente espero que árbitro obre de la mejor forma, nosotros trabajamos, nos sacrificamos, y necesitamos que el árbitro de mañana sea imparcial, que la afición y el fútbol colombiano vean un bonito partido".

El equipo arbitral

El árbitro central será Carlos Betancur, del Valle, quien estará asistido por John Gallego y Cristian De la Cruz. En el VAR estarán Gustavo Murillo y asistido por Mauricio Pérez y Wilson Lamouroux.