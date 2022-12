Alberto Gamero cerró el torneo con Tolima, quiere descansar y suena para Millonarios

El entrenador del Deportes Tolima lució en rueda de prensa notablemente acongojado, luego de empatar 2-2 con Junior, y perder el chance de clasificar a la final de la Liga Águila.

En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, este miércoles los ‘tiburones’ sellaron su avance para la definición por título del segundo semestre en Colombia. Alberto Gamero entregó su balance del juego y habló de su futuro.

Fue contundente al iniciar la conferencia de prensa “hoy en el partido, Junior no nos ganó la final, nosotros se la dimos. Porque yo creo que, si hubo un equipo superior, fue Tolima. Si no estoy mal Junior jugó directo y no elaborado. Cometimos errores en los goles. Me voy golpeado porque duele perder un partido para ir a una final de esta manera. Pero hoy mi equipo lo dio todo, tuvo actitud”.

Sobre sus jugadores afirmó “Deportes Tolima tiene los jugadores con más minutos jugados. Me voy triste porque queríamos ir a la final. A esta afición gracias. No fuimos menores a la expectativa”.

Se refirió también de su futuro como entrenador “voy a descansar y miraremos qué pasa. Tengo la mente tranquila, y mirar qué posibilidades hay”. Cabe señalar que el samario se encuentra como primer candidato para sentarse en el banquillo de Millonarios para 2020 y extraoficialmente se maneja la versión en las próximas horas se dará inicio a los contactos de parte de los directivos de los bogotanos.

También le envió un mensaje de aliento a Leonor Serrano, esposa de Gabriel Camargo, máximo accionista del conjunto tolimense, que se encuentra hospitalizada en un centro médico, en Bogotá.

