Alberto Gamero: "Cometimos errores, no fue que América nos superó y bailó, para poner el 4-3"

Millonarios y América de Cali dieron cátedra de buen fútbol en el cierre de la jornada 16, en un compromiso que terminó en victoria para los 'embajadores' . Finalizado el compromiso, Alberto Gamero, atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que fue el entretenido partido disputado en El Campín.

De entrada, el timonel samario habló del planteamiento que hicieron para enfrentar a la 'mechita' y como este salió según lo presupuestado, "habíamos planificado el partido de esta forma, viendo el último partido que jugó América en casa contra Pereira. La idea fue no darle tantos recorridos defendidos a los dos extremos, y que explotaran esa banda, me parece que la explotaron bien cuando tenían la línea de tres. Pienso que el partido que habíamos planificado y pensado, lo vimos hoy, esperamos un América como nos salió, bastante ofensivo. Sabíamos que podíamos jugarle a la contra, no retrocedimos, solo que América nos dio espacios para nosotros salir en velocidad".

En otra de sus intervenciones se refirió a las ocasiones en las que el conjunto visitante les descontó en el marcador, "cometimos errores, no fue que América nos superó y que nos bailó, para poner el marcador 4-3. Cometimos dos errores fundamentales. El gol de Quiñones fue un golazo, tras un mal rechazo y de una posesión de nosotros. Pero esos 7-8 minutos no me van a sacar de la cabeza los 82 minutos muy buenos que jugó el equipo, porque cuando íbamos 4-1 pudimos haber aumentado el marcador. Tenemos que corregir, cometimos muchos errores, pero también hicimos cosas muy buenas, y esas hay que resaltarlas. Hicieron un muy buen partido, ante un gran rival como es el América".

Por otro lado, Alberto Gamero habló del estado del gramado de El Campín, "creo que hoy la cancha, para lo que vimos el otro día de Santa Fe, hoy la cancha está mejor, es indudable y eso hay que reconocerlo, pero esta cancha es mucho mejor a la que encontramos hoy. Esta cancha al 100% como la hemos tenido muchas veces. Hoy en día la cancha tiene un porcentaje mucho más bajo, pero en vista a lo que vimos cuando jugo Santa Fe, la verdad ha cambiado mucho. Siento que estos 'aguaceritos' la van a ayudar mucho más".

Y por último, comentó sobre lo que se viene para Millonarios, "a todos los equipos les cuesta cuando bajan del nivel del mar y vuelven a subir y va a ser un partido a las 4 de la tarde. Tenemos un partido muy importante el día miércoles contra América Mineiro, que eso también nos va a llevar a acercarnos a una clasificación acá, porque acá tampoco estamos clasificados, estamos cerca. Entonces miraremos bien las cargas".