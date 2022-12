Alberto Gamero, con la cabeza en alto: “Vencimos al mejor equipo del fútbol colombiano”

El entrenador del cuadro de Ibagué, a pesar de reconocer falencias en sus dirigidos, se mostró orgulloso e ilusionado con un nuevo triunfo en estos cuadrangulares de la Liga Águila-II 2019.

Tolima sigue dando de qué hablar. Completó su segundo triunfo tras vencer este miércoles 1-0 a Nacional y es el líder del Grupo A. Motivo de felicidad para su técnico Alberto Gamero.

“Hoy (miércoles) enfrentamos y vencimos al mejor equipo del fútbol colombiano. Jugarle un mano a mano a Nacional, no es fácil. Sabíamos que nos iban a llegar, nos defendimos bien. Me gustó de mi equipo que entendieron los momentos del partido y supieron atacar, por eso les hicimos daño”, dijo el samario en rueda de prensa.

Gamero se mostró contento e ilusionado con el resultado de sus dirigidos. Eso sí, es consciente que todavía tiene mucho camino por recorrer, si quiere quedarse con la estrella de fin de año.

“Yo le digo a mis jugadores que pierdan ese temor a perder. Estamos jugando con este mismo equipo de local y visitante, por eso salimos a buscar los partidos en cualquier lado. Sabemos que estamos en un grupo muy bravo, con rivales difíciles, 6 puntos no es ventaja, pero queremos llegar al final”, aseveró.

Sin embargo, el estratega del cuadro ‘pijao’ reconoció que su equipo no mostró por momentos el fútbol que quiere y por eso sabe que debe mejorar diferentes posturas en su funcionamiento de juego.

“En el primer tiempo ellos encontraron más espacios y nos sorprendieron, pero en el segundo tiempo nosotros nos replegamos y supimos hacer las cosas. Osorio sabe rotar y mover sus fichas”, señaló.

“Tenemos que corregir cosas: no regalar muy rápido la pelota y no durar tanto tiempo en la zona defensiva. Debemos trabajar mucho. Hoy la posición del balón fue, muy lejos, para Nacional y eso no puede ser así”, finalizó.