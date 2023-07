Alberto Gamero, con respecto a su renovación con Millonarios: "La Junta Directiva me está acosando"

Millonarios ha sabido como crear un proceso que lo ha llevado a consagrarse como el campeón del fútbol colombiano en su edición 2023-II, además de ser el actual campeón de la Copa Colombia. Uno de los autores de esa hazaña es el director técnico Alberto Gamero, quien lleva en la institución 'embajadora' desde 2019.

Ahora, el samario se plantea la renovación para seguir siendo quien lleve las riendas del equipo azul. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró no tener prisa ni sentirse desesperado por el hecho de firmar un nuevo contrato para, de esta manera, alargar su estancia en el conjunto de la capital de Colombia. "Si yo tuviera desespero, hasta yo mismo me acercaría a ellos como ellos se han acercado a mí, pero yo no tengo desespero, yo estoy aquí feliz, estoy tranquilo. Cuando se ven que van saliendo las cosas bien, cuando uno se siente cómodo, no hay desespero, eso está claro", confirmó el director técnico.

Igualmente, decidió dar un parte de tranquilidad a la hinchada de Millonarios comentando que la junta directiva del club lo está persuadiendo para poder firmar un nuevo contrato. Sin embargo, volvió a recalcar que no tiene desespero alguno por iniciar conversaciones de este tipo. "La idea es que la afición entienda que la Junta Directiva me está acosando, me están apurando. Ellos quieren, yo quiero, pero yo les he dicho que no hay desespero", reafirmó Gamero.

Finalmente, terminó por recalcar el buen trato que ha recibido por parte de la Junta Directiva asegurando que la comunicación entre él y ellos ha sido buena y que espera que el semestre que se viene ahora encima también sea una campaña que transmita alegría. "Creo que hemos tenido una muy buena comunicación, buenos diálogos como para desesperarnos. Entonces yo le quiero decir la afición que estoy tranquilo, aquí estoy feliz y ojalá que este semestre también pueda ser de felicidad", culminó el entrenador de Millonarios.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Jugadores de Millonarios agradecen a su hinchada en El Campín. @MillosFCoficial

Millonarios volverá al ruedo enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, en el juego válido por la jornada número dos de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano en su edición 2023-II. El partido será el próximo sábado 22 de julio y la pelota rodará en territorio capitalino a las 8:30 p.m (hora de Colombia).

Por el momento, Millonarios se ubica en la casilla 12 del escalafón luego de haber empatado 0-0 con el Deportivo Pasto en condición de visitante.