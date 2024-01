Alberto Gamero confirmó las cinco bajas que tendrá Millonarios, para la Superliga contra Junior

Millonarios comenzará su 2024 este jueves cuando visite al Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la ida de la Superliga del fútbol colombiano, donde se enfrentarán los dos campeones del año pasado. Alberto Gamero ya palpita ese compromiso y se refirió a los retos del semestre en un evento este lunes en el norte de Bogotá en el que el club presentó a su nuevo patrocinador.

“Este jueves comenzamos nosotros nuestro camino, con la Superliga y nosotros aspiramos a ganarla, siempre habrá un ganador en una final. Nos estamos preparando para ello y yo creo que el equipo está optimista, ya el presidente lo ha dicho que tenemos una gran base y un trabajo adelantado, quisimos reforzar unas posiciones, y me parece que hemos conformado una buena nómina”, dijo para iniciar el técnico de los azules.

Eso sí, Gamero tendrá varias bajas para el inicio del año en Millonarios, en especial dos titulares en el mediocampo. Por eso, dio el reporte médico del equipo.

“Ya ustedes conocen lo de Jader Valencia, que es ligamento cruzado, también se fue de cruzado Samuel Asprilla; lo de Diego Abadía es que está en observación a ver si vuelve a ser operado. Lo de Daniel Cataño es la misma molestia del semestre pasado, no ha podido hacer la pretemporada completa, lo más seguro es que no estará, y en el partido contra La Equidad tuvimos una molestia de Juan Carlos Pereira que lo más seguro es que no podrá estar”, confirmó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero en la rueda de prensa del nuevo patrocinado de Millonarios, TerraWind, que es una empresa de seguros para viajes:

*¿Vendrán más refuerzos?

“Yo me sentía tranquilo porque la junta directiva nos reuníamos y veíamos la posibilidad, porque me sentía tranquilo con que traerían jugadores, hemos traído cuatro y esos eran uno de los presupuestados. Estoy tranquilo con lo que tengo, si viene otro, bienvenido sea, no vamos a cerrar el camino que no vienen más jugadores, tenemos cupos para pensar en que vengan, pero algo que siempre digo es que no traeré jugadores por traerlos”.

*Diego Novoa, el nuevo arquero

“Es una visión que tenemos con los cuatro jugadores que llegaron. El arquero es uno de experiencia, conoce la plaza, la ciudad, y que viene de un equipo grande como América y es de jerarquía. Aunque no jugó mucho no quiere decir que no es de jerarquía. Es un guardameta serio, de buen juego aéreo y de buen pie para sacar”.

*El lateral venezolano Delvin Alfonzo

“Delvin Alfonzo es rápido, que va bien al ataque, interioriza, exterioriza, es fuerte en la marca y peleará su puesto con Sander Navarro y Ricardo Rosales”.

*Danovis Banguero, experiencia para la banda izquierda

“Queríamos fortalecer la izquierda y Banguero es un jugador igual que Alfonzo, con mucha experiencia, de talla internacional porque jugó muchos partidos con Nacional, viene de jugar bien con Águilas Doradas y teníamos que reforzar, a veces estaba Jorge Arias o Murillo, por lo que necesitábamos un jugador más que luche con Ómar Bertel”.