Alberto Gamero, contento tras la victoria contra Once Caldas: "Le ganamos bien a un muy buen equipo"

Luego de vencer por 2-1 a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga II-2023, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, tomó la palabra y analizó el juego, en el que por momentos se le vio contento y en otros bastante enojado.

Así como lo afirmó en rueda de prensa el estratega samario, contra el ‘blanco blanco’ no fue un juego fácil, por eso existe bastante mérito en lo realizado por sus jugadores: “Yo creo que fue un partido que por momentos fue de ida y vuelta, Once Caldas también atacó; le ganamos un buen equipo, hay que reconocer eso, le ganamos a un muy buen equipo y por eso yo felicito a mi grupo, porque Once Caldas no jugó entresemana, mientras que nosotros sí lo hicimos el miércoles pasado”.

“Ellos estaban mucho más descansados y me parece que el equipo terminó corriendo y terminó defendiendo un resultado, creo que ganamos y ganamos bien”, complementó Gamero, quien también enfatizó en el por qué de las rotaciones y cambios contra Once Caldas: “Hay un partido que nosotros tenemos siempre en mente de que el equipo vaya bien, vaya a ganando y hacer las modificaciones. Realmente este es un grupo en el que nosotros le hemos querido dar de pronto menos minutos a unos más que a otros, pero a veces la necesidad nos obliga a que x jugador esté en la cancha”.

“Millonarios es el equipo que más balones mal los entregó, pero también somos el equipo con más pases en el fútbol colombiano y ahora, tendiendo prácticamente tres ‘10’, vamos a tener mucho el balón. Entre Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás casi que jugamos en la mitad de la cancha, nosotros la mayoría de veces nos hacen daño es de pura contra porque nosotros estamos en un campo contrario, estamos jugando en un campo pequeño, pero estamos defendiendo un campo grande. Nos ha costado, pero esa es nuestra idea”, añadió el entrenador ‘embajador’, enfatizando en los puntos a mejorar en el futuro próximo.

*Otras declaraciones:

Daniel Ruíz…

“Yo se lo había dicho a él que el partido pasado tuvo 80 minutos y él venía sin jugar, eso todos lo saben, aquí lo que queremos es que él esté bien y me parece más que su sustitución termina dándose por la amarilla, porque había hecho una falta y nos dimos cuenta que por cansancio de pronto podía ver la otra amarilla”.

Sander Navarro…

“Es un muchacho joven, yo se lo he dicho a mi grupo, hay conceptos que el pelado lo entiende sin explicárselo y eso se llama comprender el juego. Es un muchacho que está que tranquilo, está contento, está motivado y tiene un respaldo nosotros porque lo metemos, pero también un respaldo muy bueno con sus compañeros y que se ha entendido muy bien con ellos. Yo me veo reflejado en él, porque cuando jugaba era rendidor, él tampoco ha destacado mucho, pero juega bien”.