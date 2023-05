¿Alberto Gamero continuará en Millonarios?: el estratega 'embajador' rompió el silencio

Una vez culminada la victoria 3-1 sobre Alianza Petrolera , Alberto Gamero se refirió en rueda de prensa contundentemente referente a lo que será su futuro, si ha recibido ofertas o no y si su deseo es continuar en el banquillo del conjunto ‘embajador’.

“Yo con nuestros directivos tengo una muy buena relación, ya tengo una propuesta en la mano, y si me hacen una propuesta en la mano es porque hay un interés de ellos y un interés mío también. Yo aquí estoy feliz, estoy contento, viviendo estos momentos lindos que uno antes visualizaba”, dijo Gamero en rueda de prensa.

Sin embargo, el estratega ‘albiazul’ también detalló que el tema lo lleva con calma y espera termine de la mejor manera el acuerdo: “Lo que he manifestado es que no hay desespero ni prisa con eso, la intención mía está, la intención de ellos está, yo creo que esto se da en cualquier momento que nos sentemos, ya tengo una propuesta en la mano y que ellos me han pasado, simplemente es hablar con ellos y esa es la demora”.

“Y mucho más, ustedes lo han visto esto de viajar, concertarse, partidos, ha sido duro, pero en ese aspecto estoy tranquilo y me parece que ellos también, solo es hablar, arreglar unas cositas que he visto por ahí, pero las cosas van bien”, concluyó Alberto en la conferencia de prensa, dando, de esta manera, un mensaje de tranquilidad para la hinchada de Millonarios.

Publicidad

Por otra parte, el autor de un doblete y salvadas providenciales que lo destacaron como figura frente a Alianza Petrolera: Juan Pablo Vargas, también se refirió a su situación contractual con los ‘embajadores’.

“Acá me siento en casa. Me siento muy bien, me han tratado muy bien desde que llegué a pesar de que en algún momento las cosas no salieron como hubiera querido, pero siempre he sentido apoyo y cariño. Ese tema lo maneja mi representante. Para eso está él, que tiene el conocimiento. Creo que a mí lo que me toca es dedicarme a jugar y tratar de hacerlo bien”, dijo el jugador.

Agregando, además, que no centra su mente en ese tema por ahora, más bien en el terreno de juego, donde actualmente Millonarios se está jugando cosas importantes: “Muchas veces si uno se pone a pensar en temas de renovaciones o de me quedo o me voy, se desconcentra y eso no es bueno para ningún jugador. Obviamente mi intención está, eso sí lo quiero aclarar. Me siento muy feliz, pero con el transcurso de los días vamos a ver si se puede dar una buena renovación, si ambas partes estamos felices o qué va a pasar en un futuro”.