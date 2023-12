Alberto Gamero: “Contra Medellín fueron dos tiempos diferentes, entramos mucho a la pelea”

Alberto Gamero se mostró tranquilo a pesar de la derrota 2-1 de Millonarios a manos del Medellín en la fecha 4 de los cuadrangulares, lo que los hizo perder el liderato del grupo B.

En rueda de prensa, el técnico de los ‘embajadores’ analizó lo que fue el compromiso, y por supuesto resaltó el tema de las amonestaciones en especial en el primer tiempo.

“Fueron dos tiempos diferentes, me parece que el primero entramos a la disputa, a las peleas cuando este equipo no es eso. Me sacan siete amarillas. Entramos a los roces cuando era un partido muy intenso y ellos aprovecharon las equivocaciones de nosotros en los penaltis y ellos se fueron adelante en el marcador”, dijo para comenzar.

Luego, Alberto Gamero explicó los cambios para comenzar el segundo tiempo, en especial porque había peligro de alguna expulsión.

Publicidad

“Después yo con cabeza fría les dije que quedar con diez o nueve hombres de visitante con un equipo como este no podíamos y tomé determinaciones. Les dije me excusan los jugadores que saldrán pero seguramente íbamos a quedar con uno menos. Ya en el segundo tiempo lo manejamos bastante bien, lo controlamos, la idea esto no iba a terminar aquí, quedan dos finales”, agregó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero tras Medellín 2-1 Millonarios:

*Aún quedan dos fechas para definir al finalista

“Si ganábamos no terminaba tampoco, nos acercaba. Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo, siento que también merecíamos el empate por el segundo tiempo”.

Publicidad

*¿Qué pasó con Andrés Llinás?

“Lo de Andrés Llinás fue que en un entrenamiento tuvo un tropezón y tiene una molestia en el tendón, hoy en la mañana en su terapia pensamos que iba a evolucionar bien y no lo hizo, tiene dolor. Precisamente hoy por la tarde se le hizo una resonancia y vamos a ver qué leyó el doctor, pero fue una lesión”.

Medellín vs Millonarios - Foto: Colprensa

*¿Cómo está Macalister Silva?

“Lo de Macalister Silva salió con ese talón muy inflamado, con dolencia, pero no aguantó, son dos bajas importantes en menos de dos días y tratamos siempre de superarlas y con los jugadores que entraron hicieron un buen compromiso”.

*La definición, un punto a mejorar

“Es un tema que nosotros en el día a día lo queremos mejorar la parte de definición, llegamos de visitante o local, pero nos ha costado. Entonces creo que es un punto que siempre yo les hablo a ellos, parte mental, toma de decisiones, hemos trabajado eso con personas que ayudan al jugador en ese aspecto”.