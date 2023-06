Alberto Gamero: "Contra Medellín tenemos una bonita oportunidad de llegar nuevamente a una final"

Millonarios tendrá que jugarse la clasificación a la gran final de la liga colombiana contra el Deportivo Independiente Medellín. Para este encuentro, depende de sí mismo, ya que, en caso de empatar o ganar, el conjunto 'embajador' sería uno de los finalistas del FPC. Dada la importancia del encuentro, el director técnico Alberto Gamero habló en la previa del partido, haciendo un barrido general de lo que piensa que será la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

En primera instancia, decidió hablar del equipo al cual se van a enfrentar: el Medellín. "Vamos a enfrentar un buen equipo. Si bien es cierto que en el cuadrangular no ha sumado, es un equipo que está bien montado, que tiene jugadores muy importantes, un técnico que conoce su equipo porque venía trabajando ahí. Entonces tenemos que salir nosotros con esa expectativa de que vamos a enfrentar un buen equipo y si queremos ganar tenemos que hacer las cosas muy bien para eso", manifestó el samario.

Igualmente, también pudo hablar de lo que el conjunto 'embajador' buscará hacer en El Campin: "Nosotros siempre que salimos a la cancha queremos ganar el partido. Vamos a querer sacar el resultado y mañana tenemos una bonita oportunidad. Entonces, tenemos que manejar los diferentes resultados que se nos estén presentando. Indudablemente, que el que más queremos es ganar y para ganar hay que hacer un buen juego".

"Nosotros cada día queremos darle satisfacción al hincha, pero el hincha también tiene que entender que no solamente es el resultado. Contra Medellín tenemos también una bonita oportunidad de llegar nuevamente a una final. Esto siempre lo he dicho, no nos pongamos aquí a decir que solo sirve el resultado. Si el torneo se terminará mañana como se termina en otros campeonatos, en otros países, ya mañana seríamos campeones", culminó Gamero.

Alberto Gamero dando indicaciones en el partido de Copa Sudamericana entre Millonarios y América MG. Colprensa

De igual manera, Juan Moreno, arquero de Millonarios quien se espera que cuide el pórtico azul contra el Medellín debido al llamado de Álvaro Montero a la Selección Colombia, también pudo hablar con respecto al partido poniéndole un matiz de gran importancia a lo que será el partido contra Medellín: "Estos son partidos para nosotros bastantes importantes. Nos jugamos gran parte del semestre en este partido".

También pudo ahondar en lo que han sido sus intervenciones bajo los tres palos defendiendo los colores de Millonarios en donde se le vio cómodo con el trabajo que ha venido haciendo cuando se le ha presentado la oportunidad: "Yo he estado muy tranquilo por el trabajo que he venido haciendo a nivel personal. Las veces que he tenido que jugar, afortunadamente, las cosas salieron bien. Así que, estamos todos tranquilos, contentos por la oportunidad y esperamos poder celebrar el paso a la final".

El partido entre Millonarios y Medellín válido por la sexta y última fecha del cuadrangular final de la liga colombiana tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campin y dará inicio a las 5:15 p.m. en donde el conjunto azul y blanco de la capital tendrá que jugarse todas las cartas para poder llegar, nuevamente, a una gran final del fútbol profesional colombiano.