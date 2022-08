Alberto Gamero criticó la falta de definición, pero celebró el esfuerzo contra Jaguares

Este sábado, Millonarios consiguió una cómoda victoria contra Jaguares, por 2-0, en El Campín y se afianzó en el liderato de la Liga colombiana 2022-II. El equipo 'embajador', comandado por Alberto Gamero, extendió su invicto y llegó a 18 puntos en ocho jornadas disputadas.

Gamero habló en rueda de prensa y felicitó a sus dirigidos por su evolución en la pelota quieta. Sin embargo, no estuvo conforme con la definición y cree que el resultado pudo ser más abultado.

Publicidad

"A medida que van pasando los partidos, la pelota quieta la elaboramos, la entrenamos, a veces sale a veces no. Hoy (sábado) salió al primer palo, veíamos que Jorge Soto siempre salía al juego aéreo, cuando tenía las 5 con 50 desocupada. Acertamos, la jugada de Silva vino por ahí y acertamos también en darnos cuenta, inteligentemente, que Jaguares por los costados no es fuerte, no marca mucho. Me gusto también la confianza que tiene el grupo, a veces se ve 'sobradorcito' por estar tocando y tocando, pero yo no lo veo así, nosotros queremos jugar bien, elaborar", señaló el estratega samario.

El exentrenador de Deportes Tolima también elogió la actitud de sus jugadores. Pues aseguró que el ritmo de juego estuvo constante durante los 90 minutos y que se manejó adecuadamente la ventaja.

"Cuando íbamos ganando el partido lo manejamos bastante bien. No tuvimos tanto riesgo como para pensar que el partido se iba a complicar, necesitábamos llegar a 18 puntos y estar más tranquilos en la tabla", agregó Gamero.

Finalmente, Gamero habló de la mentalidad con la que afrontarán los siguientes compromisos. El timonel samario sabe que falta mucho camino para llegar al ansiado título y que además tienen que pensar en las semifinales de la Copa Colombia.

Publicidad

"El resultado es corto, por las equivocaciones que cometimos al principio al definir. Lo importante fue que llegamos, que con el 2-0 el equipo estaba creando, intentando. Hoy (sábado) llegamos, el equipo siguió intentando, la botamos, que es normal. Va llegar el momento en el que se le va a abrir el arco a los muchachos. Estamos en +8 (diferencia de gol) que es buena, tuvimos una defensa sólida y el '0' siempre va a ser importante para nosotros. Pudimos hacer un gol más, pero me voy satisfecho. Vamos a poner los pies sobre la tierra y pensar en el partido de Medellín", afirmó el comandante del equipo embajador.

¿Qué más dijo Alberto Gamero?

Publicidad

Sobre el partido y el buen momento que atraviesa Juan Carlos Pereira:

"Pereira tuvo dos, no las concretó; pero lo importante es que es un jugador de ida y vuelta. El acompañante de Silva, de la parte ofensiva. Lo está haciendo mejor y nos damos cuenta de que con todos juega bien. Está en un buen nivel y eso nos alegra a todos, puede significar un llamado a la Selección Colombia", agregó el 'profe' de Millonarios.

Sobre las gambetas y el juego de Daniel Ruiz, el '10' de Millonarios:

"Lo de Daniel Ruiz a mí me gusta, siempre y cuando lo haga en la zona donde se debe hacer. Hay una zona de seguridad que no se debe hacer, hay una zona de elaboración para tocar (hay no se puede hacer), en la zona 3 le damos la libertad para que escoja la mejor jugada y decisión, para que termine en un gol o un pase gol".