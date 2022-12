Alberto Gamero: “Cuando inicié a dirigir, siempre tuve el anhelo de llegar a Millonarios”

El entrenador samario ya es nuevo entrenador del equipo ‘embajador’ y en su llegada a Bogotá dejó algunas declaraciones de su nuevo reto y de lo que significó el Tolima.

Alberto Gamero se mostró contento y emocionado en su llegada a Bogotá, todo por tener la oportunidad de dirigir a Millonarios, aunque no ocultó también sus sentimientos encontrados por dejar al Deportes Tolima.

“Todo el mundo sabe que yo fui campeón con Millonarios, que estuve muchos años y esas son cosas que no se olvidan. Además, lo que siempre le manifesté a don Gabriel Camargo y es que lo de Millonarios no es por la plata, quiero estar con mi familia un tiempo”, agregó.

Además, Gamero se refirió al sueño que siempre tuvo de tomar la dirección técnica del elenco azul, un equipo en el que pudo brillar en su faceta como campeón: “Siempre, cuando comencé a dirigir, tuve el anhelo y esperanza de dirigir a Millonarios”.

Por último, el samario se refirió al apoyo que tuvo de los hinchas, jugadores y directivos del Deportes Tolima.

“Fue un día muy bonito, porque no lo esperaba, no sabía que iba a pasar eso y más cuando se sabe que hay una conversación con los directivos de Millonarios. Mucha gente agradeció lo que hice Ibagué y eso me puso feliz”, concluyó.