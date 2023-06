Alberto Gamero: "Daniel Cataño y Stiven Vega fueron valientes al pedir sus cambios"

Millonarios logró un empate 0-0 con Atlético Nacional en la final de ida de la Liga I-2023, en juego que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot. Alberto Gamero, el timonel del azul capitalino, habló en rueda de prensa del por qué de los cambios de Daniel Cataño y Stiven Vega, quienes hasta el momento de sus sustituciones hicieron un buen despliegue en la tapete verde del escenario de la capital de Antioquia.

El DT samario aseguró que ambos cambios fueron por pedido de los futbolistas, quienes aquejaron molestias físicas. Los destacó de valientes por tomar dicha determinación en un compromiso tan importante como es la final por un título en el país. Recordemos que Daniel Cataño salió al minuto 71 y en su lugar ingresó Larry Vásquez, mientras que en el caso de Vega fue al 77 su cambio y Juan Carlos Pereira ocupó su lugar en el campo del Atanasio.

"Se vienen los partidos consecutivos y es normal, lo que he hablado con ellos y los cambios prácticamente fueron por eso, por calambres, no fueron por molestias musculares. Les estaban dando calambres en el caso de Vega y el caso de Cataño y ellos mismos son los que piden los cambios", dijo de entrada Gamero a los periodistas en la ciudad de Medellín.

Alberto Gamero expresó que su cuerpo técnico y él habían hablado con toda su plantilla previamente y habían sugerido que no era necesario realizar esfuerzos innecesarios si tenían algunas molestias musculares porque aún quedaba el partido de vuelta ante su gente en el estadio El Campín, el próximo sábado 24 de junio a las 7:00 de la noche.

"Nosotros también les dijimos a ellos antes de comenzar este partido: 'tenemos otro partido más, no vayamos a tener a un jugador con una lesión, de pronto, hacer un esfuerzo y no poder estar el día sábado, que me digan'. Ellos fueron muy valientes en el caso de Vega y en el caso de Cataño, que fueron los cambios que hice por calambres, pero ellos saben también que los jugadores que están ahí también quieren jugar y afortunadamente entraron bien", puntualizó Alberto Gamero.