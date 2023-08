Alberto Gamero: "David Macalister Silva debería tener su oportunidad en la Selección Colombia"

Millonarios ha venido de a poco retomando el nivel que le ha permitido ser protagonista en el fútbol colombiano. Y este domingo, en un duelo que recreó la final del semestre pasado, el equipo dirigido por Alberto Gamero venció por la mínima diferencia a Atlético Nacional, con el único tanto de Daniel Cataño.

Una vez finalizado el encuentro, el timonel samario dio sus impresiones de lo que fue este encuentro en el que pudieron golear al conjunto antioqueño.

"En este partido tuvimos para aumentar el marcador en dos o tres oportunidades y tuvimos que haberlo hecho. En esos momentos va a ser muy difícil encontrar a un Nacional como lo sometimos nosotros. Buscamos la forma de poderle sacar provecho a ese hombre de menos que tenían. Tuvimos para aumentar el marcador", comentó de entrada Alberto Gamero.

Y agregó, "la molestia mía no era con los extremos ni con los interiores, mi molestia era que cuando tú juegas contra un gran equipo como Nacional, le vas ganando 1-0 con un hombre más y tienes la posibilidad de hacerle otro, tienes que hacerle el otro gol. Esa era mi molestia, porque nos ha pasado que en el último minuto nos hacen el empate y nos lamentamos"

Asimismo, destacó la importancia de haber logrado la victoria, "estos tres puntos eran importantes porque no nos vamos alejando de lo que queremos, estamos metidos ahí y estamos cerca, tras un comienzo que no fue bueno. Estamos creciendo y vamos encontrando ese Millonarios que todos queremos".

Jugadores de Millonarios celebrando la anotación contra Nacional. @MillosFCoficial

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Evolución de Millonarios

"Al grupo le he visto evolución a medida que se van recuperando y tomando esa memoria de lo que nosotros queremos hacer. Indudablemente que Daniel Ruiz entró rápido al circuito. Hubo varios errores, pero también muchas cosas buenas y eso es lo que debemos valorar".

*Su renovación como DT de Millonarios

"La renovación va bien, he estado hablando con el doctor Camacho, también con la grata visita que tuvimos de don Joseph Oughourlian y Gustavo Serpa. He hablado con ellos, y les he comentado que yo no tengo desesperos, que acá estoy feliz y con deseos de seguir trabajando en la institución".

*David Macalister Silva y Daniel Cataño a la Selección Colombia

"Yo nunca me voy a incomodar cuando me convoquen algún jugador a la selección, al contrario, para mí es una alegría. David Macalister Silva debería tener su oportunidad en la Selección Colombia, así como la han tenido todos, porque en los últimos tiempos ha estado como uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. El caso también de Daniel Cataño que está jugando muy bien fútbol como para tener una bonita oportunidad en la selección".