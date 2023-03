Alberto Gamero: "Decíamos que íbamos a jugar un partido sin temor y sin miedo e hicimos eso"

Millonarios se impuso en la noche de este domingo a Santa Fe en el clásico de la capital de la República con marcador de 1-2 gracias a la buena actuación de David Macalister Silva, quien marcó los dos tantos de los 'embajadores'. Tras el partido en el estadio El Campín, Alberto Gamero, entrenador de los azules, dio sus impresiones de lo que fue el juego contra los 'cardenales'.

"Estábamos jugando un clásico y se estaba jugando un buen partido por ambos equipos, tanto Santa Fe como nosotros, un partido de ida y vuelta, sin temor, sin miedo ninguno de los dos equipos, sin guardarse nada. Y yo le decía a (Elvis Perlaza) que una amarilla por un saque de banda (...); no nos gusta que el equipo queme tiempo, me gusta que el equipo juegue con ritmo y creo que Santa Fe también se brindó para eso, para jugar con ritmo y me fastidió porque después hubo una falta, porque después lo iban a buscar y podíamos quedar con 10 hombres. Si veo la posibilidad de que ese jugador con amarilla y más cuando tenía a un jugador como Enamorado, el jugador más habilidoso que tiene el fútbol colombiano y sé que no lo iba a aguantar. A Dios gracias salimos bien, entró Rosales y lo hizo bien", dijo de entrada Gamero.

En medio de la charla con los medios de comunicación, el estratega de Millonarios también habló del planteamiento que hizo y que trató con sus jugadores desde la antesala del compromiso.

"Habíamos pintando un partido, en el primer tiempo lo llevábamos bien. Nosotros tenemos variabilidad, cuando comenzó el partido teníamos dos '10', que eran Silva y Cataño, les decía que no se preocuparan por los laterales porque lo que quería era que estuvieran cerca a Uribe y así nos fuimos ganando el partido y de pronto con una jugada de ellos también. Finalizando el primer tiempo veo que por donde más me están atacando era con Viáfara y De la Rosa, necesitaba un jugador ahí, y por eso se vio a un Silva más cohibido. Para el segundo tiempo, colocando a ellos dos por fuera e interiorizando el juego nos sirvió mucho. Buscamos tener el balón, el rival nos atacó y creó posibilidades, decíamos que íbamos a jugar un partido sin temor y sin miedo y el que mejor posesión del balón y menos lo pierda; hicimos eso y creamos opciones claras", afirmó el DT samario.

Publicidad

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*La lesión de Fernando Uribe:

"Fernando me manifestó de una molestia en el aductor, pero nosotros tenemos también que mirar el ser humano y hoy era un partido donde teníamos jugadores para hacerlo, no quiero que llegue una lesión más dura. Pero sí salió con una molestia".

*Las lesiones en el plantel:

"Son lesiones que pasan y le pasan a nuestros jugadores, pero eso le puede pasar a cualquier jugador. Siempre he dicho rápido, pido que se recuperen rápido, con el respeto de los que están lesionados, yo siempre miro a lo que están bien. Me parece que tener a siete jugadores por fuera, tres en Selección, me parece que el equipo ha respondido a las expectativas y si nosotros logramos mantener esto que estamos haciendo y meternos a los cuadrangulares y recuperar esa gente, vamos a estar mucho mejor".

Publicidad

*La seguidilla de los juegos que se vienen

"Vamos a tener partidos miércoles-domingo y lo que queremos es sumar para cuando lleguemos a la Copa Sudamericana tengamos ese colchón y no vayamos a tener afugias, vamos bien. La idea es que se recuperen los más pronto posibles".

*Los laterales

"Eso es algo en lo que hemos venido mejorando, en los balones a las espaldas de los centrales y los doblajes en las bandas. Tengo que hacerle un reconocimiento a ese muchacho Samuel Asprilla, estuvo bien porque marcó un buen jugador, como es De la Rosa".