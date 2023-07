Alberto Gamero destacó la "importancia" de vencer a un equipo de la Premier League

Alberto Gamero, el director técnico 'embajador', elogió el desempeño sobresaliente de Millonarios en su triunfo 2-1 sobre Crystal Palace en el partido de fogueo celebrado en el SeatGeek Stadium, de Chicago. La destacada actuación de Leonardo Castro, quien anotó ambos goles para los bogotanos, lo convirtió en la figura destacada del encuentro.

El técnico del equipo actual campeón de Colombia explicó su estrategia para gestionar la plantilla en esta serie de partidos, tanto en la Liga como en la Copa, además del próximo partido de fogueo contra el Real Zaragoza, en España. Gamero destacó que Millonarios se mantuvo paciente y nunca se desesperó, incluso cuando estuvieron en desventaja en el marcador, y elogió cómo manejaron adecuadamente los tiempos del partido.

En primera instancia, hizo un balance general de lo que significó el encuentro y como se desarrolló. “Fue un buen partido ante un gran equipo, me parece que la gente salió contenta, en especial la hinchada de Millonarios. Un buen partido con dos equipos que buscaron el arco, pero en el que la parte defensiva de ambos se portó a la altura y por eso no hubo tantas opciones de peligro. Para nosotros es importante ganarle a un rival de una liga como es la Premier League”.

Bajo la misma línea, habló de como el equipo mejoró su desempeño para la segunda parte del partido en donde logró remontar el marcador adverso del 1-0, que llegó en los pies de Jake O'Brien. “La clave era no desesperarse, teníamos que tratar de bajar el ritmo al partido. Es un equipo rápido, con transiciones rápidas y un juego aéreo muy peligro, por esa vía nos hicieron el gol. Nosotros no nos desesperarnos porque estos partidos son muy peligrosos porque con estos rivales si a uno lo cogen mal parado le meten cuatro y eso es muy fuerte. Eso tenemos que cuidar. Me gustó que el equipo intentó bajarle el ritmo al partido, pero con el balón. Fuimos efectivo, llegamos 3 veces e hicimos 2 goles”, comentó el samario.

Millonarios Campeón de la Chicago Nations Cup Foto: AFP

Por otro lado, agradeció la presencia de la hinchada 'embajadora' en Chicago, la cual, llevó una apreciable cantidad de gente a ver al equipo azul de la capital en tierras norteamericanas. “La hinchada de nosotros es una hinchada que aparece en todas partes del mundo, en cualquier lugar ahí está. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo llegan hasta acá", dijo entre risas. "Desde que llegamos nos encontramos con nuestra afición, eso nos llena de alegría, pero también de una gran responsabilidad”, aseguró el DT.

Sin embargo, el técnico no se queda con lo logrado sino va por más y ya piensa en lo que será sus próximos encuentros tanto oficiales, como de fogueo a nivel internacional siendo el único restante, el partido contra el Real Zaragoza. “Nosotros siempre estamos pensando en el futuro. Este miércoles gracias a Dios no hubo ningún lesionado, los que estamos tratando nosotros en medio de que no hemos descansado, hemos tratado de darle minutos a otros jugadores. Como fue el caso de David Macalister Silva y Daniel Cataño que cada uno jugo 45 minutos, el caso de Leonardo Castro que jugó 25 minutos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer porque se viene una seguidilla de partidos y viajes, pero nosotros queremos pelear nuevamente la liga y para pelear la liga nos tenemos que concientizar que tendremos a una seguidilla de partidos. Si tenemos tantos partidos fue porque fuimos a la final, queremos afrontarlo de la mejor manera”, afirmó.

Por último, trato un tema que preocupa a los hinchas azules: el manejo de cargas debido a los constantes viajes del plantel y la apretada agenda deportiva que mantiene Millonarios. “Nosotros teníamos algo presupuestado porque el sábado jugamos en Barrancabermeja contra Alianza. Teníamos presupuestado una serie de jugadores que jugaran 45 minutos nada más, pero teníamos un presupuesto de minutos, pero en el contexto del juego enfrentamos un equipo rápido y que juega bien al futbol. Nosotros terminamos mejor que ellos. Veníamos a hacer una buena presentación aquí, pero también tenemos en mente la Liga”, terminó por comentar el entrenador del conjunto 'embajador'.

El próximo partido de Millonarios será contra Alianza Petrolera en condición de visitante. El equipo capitalino tendrá que viajar a Barrancabermeja para enfrentarse a los 'petroleros' en el Estadio Municipal Daniel Villa Zapata en el juego válido por la tercera jornada del Fútbol Profesional Colombiano. La pelota rodará a las 6:10 p.m (Hora de Colombia).