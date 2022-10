Alberto Gamero: "Dicen que cabalgar el torneo no sirve, nos están cayendo porque hemos perdido"

Millonarios lo intentó, pero no pudo quitar el 'cerrojo' que impuso La Equidad en la parte defensiva y cayó por 1-0 en su visita al estadio Metropolitano de Techo. Los dirigidos por Alberto Gamero siguen en la punta de la Liga II-2022 con 28 puntos, tras 15 fechas disputadas, pero con un partido menos. Los azules pueden perder la punta si Pasto se impone este domingo a Pereira.

El entrenador samario tras el duelo contra los 'aseguradores' dio sus impresiones del trabajo de su plantilla. Para Gamero su equipo jugó bien, pese a perder los tres puntos.

"Hemos jugado los últimos tres partidos con tres grandes equipos (América (empatamos), Junior (perdimos) y La Equidad (perdimos). Pero esto no me da muestras de que el grupo viene en una descendente porque me parece que el equipo, propuso, lo intentó y encontramos a una Equidad que se defendió bien, que con sus argumentos hizo cosas buenas, lo controlamos casi en todo el tiempo a sus dos delanteros, pero en un descuido nos hacen el gol. El equipo intentó buscar, no nos desesperamos y no tuvimos claridad. Son de estos partidos que no venía por dónde perderlo, pero te descuidas, te hacen gol y eso pasó. Hay que seguir trabajando y darle méritos a La Equidad, me imagino como lo planificó el profesor Alexis García, le salió, no tuvieron casi opciones de gol", dijo de entrada el DT del azul capitalino.

Y sobre lo mismo agregó lo siguiente: "Veo que el equipo siempre quiere, por perder este partido no voy a criticar a mis jugadores, hicieron un trabajo de desgaste y de posesión porque encontramos un equipo como Equidad, con un bloque muy bajo y no tuvimos claridad, pero la idea no la perdimos y lo que queríamos hacer, intentamos y no se pudo"

Otras declaraciones

Sobre si hay preocupación en las toldas del azul capitalino tras las derrotas tanto en Copa Colombia contra Junior y este sábado contra La Equidad, ante esto, Gamero indicó.

"No hay preocupación, a nosotros hoy no nos superaron, La Equidad hizo un buen trabajo, nos ganó con un descuido, el equipo no fue inferior al rival. Busco eso como parte del rendimiento, a veces cuando no quiere decir que el rendimiento es malo, hoy (sábado) el equipo no jugó mal por lo que vi, descuidamos y nos ganaron. Pero yo voy a preocuparme con 28 puntos que tengo, faltando seis partidos cuando hemos tenido inconvenientes en nómina, hemos cambiando, preocupado no estoy. Dicen que cabalgar el torneo no sirve de nada y nos están cayendo porque hemos perdido partidos y sin embargo todavía estamos de primero, no sé cómo quedara Pasto, si gana nos pasa, pero con un partido más. Preocupaba estuviera si no estuviera entre los ocho y tuviera pocos puntos, nos faltan tres puntos para clasificar y tenemos que tener la tranquilidad para seguir mejorando. Hoy cometimos errores en la parte defensiva, vamos a seguir trabajando.

"Hay que preocuparnos en mejorar y sabemos que lo vamos a hacer. Busco siempre que el equipo juegue bien, que tenemos que hacer más goles sí".