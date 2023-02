Alberto Gamero, DT de Millonarios: "Nosotros tenemos que disfrutar a Óscar Cortés"

Este sábado Millonarios tuvo una gran noche frente a su gente. Volvió a jugar en condición de local, y además sumó una nueva victoria en el fútbol colombiano, 2-1 frente a Jaguares, que lo ubican en la parte alta de la tabla, con seis puntos de seis posibles. Finalizado el compromiso, Alberto Gamero destacó lo realizado por sus dirigidos, en lo que fue su segundo partido del semestre.

El estratega samario inició sus intervenciones haciendo referencia a la superioridad que tuvieron con respecto al conjunto cordobés,"el partido lo dominamos, no lo sufrimos. Un mal rechazo y nos hacen el gol. Nos costó hacer el gol y abrir el marcador porque nos encontramos con un equipo que se paró bien. Intentamos por todo lado y no lo logramos, afortunadamente tuvimos la oportunidad de Óscar Cortés de recuperar un balón y abrir el marcador. Yo no vi en el partido que hayamos sufrido".

Asimismo, habló sobre la gran figura del compromiso, Óscar Cortés, "el momento de Cortés es un momento personal, para él, pero para nosotros también que nos dé una mano. Es importante que esté aquí con nosotros, con esa humildad que se le ve. Hay que reconocer que estuvo 20 días concentrado con la Selección y llegó a su entrenamiento, sin descansar y calladito. Le tocó jugar hoy e hizo cosas importantes. Nosotros tenemos que disfrutarlo y darle muchas más tareas y enseñanzas, que le permitan seguir creciendo. Es un momento brillante para él".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Tema Daniel Cataño

"Daniel Cataño está tranquilo, se tomó la mejor decisión de jugar el partido. Desafortunadamente, hubo fechas de sanción para Cataño, para el Deportes Tolima. A mí fue una de las personas a las que más les dolió este acto, porque yo estuve allá, tengo muchos amigos allá y nunca pensé ni imaginé que haya sucedido eso".

*Reflexión sobre lo sucedido en el Manuel Murillo Toro

"Esto es un llamado para todo el fútbol colombiano para que vayamos al estadio a divertirnos y buscar ser ese hincha del equipo sin importar el resultado. A veces el hincha solo viene a que hoy hay que ganar, y a veces en el fútbol no se puede ganar por diferentes motivos. Uno le pide al hincha que disfrute su equipo, disfrute el momento porque aquí venimos a divertirnos".

*El buen momento de Daniel Giraldo

"Giraldo ya tenía una mecánica de lo que nosotros hacemos y él tiene la libertad, pero con responsabilidad dentro del terreno de juego. Daniel Giraldo es uno de los mediocampistas de ida y vuelta que tiene el fútbol colombiano. Aquí le damos la gran confianza de que se despliegue encontrando el espacio. Es un chico muy profesional, en el grupo siempre cayó muy bien y es muy trabajador".

*Novedades médicas del equipo

"Omar Bertel tiene una inflamación en su rodilla, que ha desinflamado bastante, no es de gravedad. Con el departamento médico optamos que viajará con nosotros; a Larry Vásquez le falta otra semana de recuperación; con Alba estuve hablando y me dice que se siente mejor, pero también le queda una semana para recuperarse; Sebastián Vega lo mismo; Fernando Uribe todavía no ha podido entrenar con el equipo, tampoco estará para el jueves; a Luis Carlos Ruiz le harán el diagnóstico esta semana y veremos que viene para él, pero tampoco estará para el viaje".