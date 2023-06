Alberto Gamero, DT de Millonarios: “Para el hincha ganarle a Nacional es bueno y grande”

Millonarios venció 3-2 en penales a Atlético Nacional, tras el 1-1 en los dos partidos, y Alberto Gamero levantó su segundo título al frente de los azules, el primero por la liga del fútbol colombiano.

Por eso, este lunes, en entrevista para ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’, el técnico se refirió a la felicidad de conseguir el trofeo para el palmarés del cuadro ‘embajador’.

“Estoy contento, como están muchos hinchas y directivos. Es una felicidad pero ya estamos pensando en Argentina por la Copa Sudamericana. Ahora es felicidad, tranquilidad, de mesura, de humildad. Como siempre he dicho, saber que Bogotá y parte de Colombia están felices por el triunfo. Y más que mi Santa Marta, todo el Magdalena, en especial en mi barrio están felices por este triunfo, por este título y eso es lo que más me da alegría”, dijo de entrada.

Seguido a eso, Alberto Gamero no se enfocó en lo que fue ganarle a Atlético Nacional, aunque sabe que para los seguidores del club bogotano es algo importante.}

“Ganar la final, es ganar con quien nos hubiera tocado. Jugamos con Tolima el antepasado y no ganamos. Para el hincha ganarle a Nacional es bueno y grande, pero el título es lo importante y más en este marco”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero en ‘Blu Radio’:

*Serenidad porque se cree en el proceso

“Yo siempre he estado tranquilo, porque no es solo el título, es el proceso que hemos tenido, jugadores en Selección Colombia, otros vendidos. También un equipo que propone, que lo reconozcan y que lo admiren como hoy en día nos ha pasado a nosotros”.

*Nunca pensó en renunciar ante los malos momentos

“No, tuvimos una racha de no poder ganar, pero nos faltaban dos puntos, en ningún momento pensé en renunciar al equipo. Yo habló todos los días con los directivos, siempre he tenido ese respaldo. Había muchos hinchas y periodistas que decían que Gamero debería irse. Todos me preguntaban que si no era campeón debía irme, pues me iba, pero yo les dije que no me hicieran más esa pregunta, porque aún quedaba torneo”.

*Sus lágrimas tras el partido con Nacional

“Desahogo de muchas cosas, ese llanto está primero por mi papá en el cielo, mi hermano, mi abuela, mi cuñada, son los llantos míos. Pero también es un llanto de algo que veníamos buscando, son tres años y medio de estar aquí, ya hemos disputado tres finales, ganamos dos y perdimos una. Acá tiene que cambiar en el fútbol colombiano y es que con el segundo lugar no pasa nada, Guardiola besó la medalla por ser segundo, es que eso también es grande, es llegar a la final”.

*Felicitaciones a las dos hinchadas por esta final

“Ambos equipos, para felicitar a la hinchada de Nacional en Medellín y la de Millonarios en Bogotá. Qué cosa tan impresionante, la de allá y la de acá. Yo nunca vi un estadio como lo vi el sábado, era impresionante. Esto era una locura. Hay algo buena que era una final con los dos equipos de más puntos. Colombia vivió una gran final”.

Millonarios, campeón de la Liga I-2023. Se adjudicó su título número 16 en el fútbol colombiano. RAUL ARBOLEDA/AFP

*El recogepelotas que tomó la toalla de Kevin Mier

“Créame que hasta hoy me están preguntando eso, nosotros somos novatos en eso, no tenemos experiencia ni nada de esas cosas. No me pregunte por eso y si hubiera sido verdad, critíqueme, pero no me felicite por eso. Es que ahora hay muchas plataformas, que los arqueros deben saber eso. A nosotros nuestro arquero, nuestro editor de video lo llevo a un cuarto y le mostró dónde cobran y dónde no cobran. Eso no tiene misterio. Me sorprende, un jugador se dio cuenta, que de pronto es pensamiento, idea del jugador, pero no del cuerpo técnico”.

*¿Se va Óscar Cortés?

“Sé que Cortés irá a Francia, pero nos lo van a prestar para el otro semestre, porque lo quieren para Champions League. Vamos a ver cómo nos llega hoy, porque salió con una molestia, no sabemos si podrá viajar o no. Irá al Lens y será prestado por nosotros”.

*¿Andrés Llinás a River Plate?

“Lo de Llinás la verdad no tengo conocimiento de eso”

*La continuidad de Alberto Gamero en Millonarios

“Termina este año, pero con la junta directiva hemos tenido varios diálogos, creo y por lo que me imagino ellos están felices conmigo, no creo que habrá problema. Yo estoy feliz aquí, no voy a ocultar eso”.