Alberto Gamero: “El camerino está triste, pero pasaremos la hoja e iremos por el paso a la final”

Millonarios fue derrotado por un marcador de 2-1 a manos de Boyacá Chicó, este domingo, y Alberto Gamero analizó en la conferencia de prensa lo que fue este encuentro, en el que no pudieron asegurar su presencia en la final de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

“Este fue uno de los puntos clave, el primer gol llega de una perdida de balón de nosotros y nos agarran de contra, mal parados. Nos enfrentamos a un buen equipo, Chicó acá es fuerte, nos fuimos en ventaja y no supimos manejar el resultado nos hicieron dos goles muy rápidos, no hubo tiempo de componer y ya después jugamos con la contra, el desespero era nuestro no de ellos. Chicó sí supo manejar el resultado. Tenemos otra oportunidad más el sábado, de buscar el paso a la final”, afirmó de entrada el estratega samario.

Alberto Gamero también respondió a la pregunta de cómo van los lesionados Andrés Llinás y David Macalister Silva, figuras e importantes en el andamiaje del equipo ‘embajador’.

“La recuperación de ellos va bien, vamos a ver si los podemos tener el sábado, teníamos toda la ilusión y ese fue el plan de clasificarnos y darles más tiempo de recuperación, vamos a ver si el departamento médico nos los habilita para el sábado. En estos momentos el que juegue sabe que tenemos la responsabilidad y posibilidad de ir a la final”, aseveró el DT de Millonarios.

Publicidad

Acá más respuestas de Alberto Gamero en rueda de prensa:

*Hay tristeza por la derrota

“Nuestro camerino triste, todo el grupo esta triste y eso es bueno, que el grupo sienta que hoy perdimos una posibilidad de ir a la final. Pero el equipo está entero y dependemos de nosotros mismos, hay que pasar la hoja. Esto que pasó hoy, que enfrentamos un buen equipo, no nos va a borrar la posibilidad del día sábado”.

*Una disculpa a la hinchada que acompañó en Tunja y quería la final

“Primero, felicitar a nuestra hinchada, y segundo yo lo que puedo hacer es pedirle disculpas a la hinchada que llenó el estadio y nos acompañó, aunque no logramos la clasificación”.

*Terminar jugando con tres delanteros

“Nosotros lo que hacemos lo entrenamos, lo planificamos, faltaban ya 15 minutos cuando íbamos perdiendo y miramos eso. Chicó no nos estaba atacando mucho, tenía era posesión de pelota, tomamos el riesgo. Un mediocentro, dos interiores y tres puntas con diferentes carriles. Luis Carlos Ruiz tuvo una, Leonardo Castro tuvo otra y no pudimos empatar el partido”.