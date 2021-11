Alberto Gamero: "El equipo hizo todo para ganar el partido; me duele que desaprovechemos tanto"

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, se pronunció luego del empate 1-1 contra Alianza Petrolera, juego válido por la fecha 19 de la Liga colombiana, que se disputó en el estadio El Campín.

"El equipo hizo todo para ganar el partido, con fútbol, con dominio, con llegadas... y, en unas transiciones que ellos tuvieron, nos generaron peligro, pero me parece que así como empatamos, hemos perdido también otros juegos jugando de la misma manera. Tuvimos jugadores importantes como Gómez y Ruiz por los costados. Queda ese sin sabor de no quedarnos con los tres puntos", analizó el timonel 'embajador', este domingo.

Por otro lado, Gamero no se mostró enojado por el gol de Alianza Petrolera, en los últimos instantes del partido, que significó la igualdad y una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

"No duele tanto el gol que nos hizo Alianza, lo que me duele es desaprovechar las oportunidades que tuvimos, porque pudimos aumentar el marcador, no había por donde el rival nos hiciera un gol", expresó el estratega samario.

Finalmente, Gamero tuvo palabras para el juvenil Andrés Gómez, quien este domingo debutó profesionalmente con Millonarios.

Publicidad

"Gómez es un jugador que me gusta verlo, lo sigo en la Sub-20 y veo sus partidos, hace unas semanas ya lo invitamos al primer equipo y hoy logró debutar", concluyó el técnico de 57 años.