Alberto Gamero: "El hecho por haber jugado bien no quiere decir que hemos sobrepasado a Nacional"

Millonarios, liderado por Alberto Gamero desde el banquillo técnico, logró sacar un empate a 0-0 con Atlético Nacional en la final de ida de la Liga I-2023. El DT samario al servicio del azul capitalino compareció en rueda de prensa tras el resultado en el Atanasio Girardot; alabó la disposición de los suyos y también el planteamiento de los 'verdolagas'.

Para Gamero ambos planteles dieron lo mejor de sí en el campo y manifestó que la llave está abierta y aún no hay nada definido. En su estrategia estuvo siempre hacer un buen juego.

"Pienso que no estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder, siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego, de venir a buscar el partido en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es zona 1 y 2 de ellos y creo que los controlamos bien. Fue un partido de ida y vuelta, Nacional también nos atacó y nosotros también lo atacamos, lo tuvimos y no alcanzó y la llave queda abierta, con estos dos grandes equipos y buen juego de ambos equipos", resaltó Gamero.

Cuando fue consultado por el tema de los cambios, de la incursión de Larry Vásquez y Juan Carlos Pereira para darle un poco de aire a su equipo dijo lo siguiente:

"Manejar un poco más el balón por dentro con Larry, Pereira y el mismo Giraldo cuando estuvo. Tienen muy buena posesión del balón, intentamos proteger la media distancia de Jarlan (Barrera) y de Dorlan (Pabón) y también de Sebastián Gómez, tal vez viendo la no claridad para atacarnos vieron la media distancia como una opción. Cuando entró Larry por Cataño, creo que el equipo se sintió seguro, sin afugias; Nacional no tuvo más llegadas al igual que nosotros y fue prácticamente de control".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Sobre si merecieron irse ganando el juego:

"Esto no es de merecimiento, hoy (miércoles) enfrentamos a un gran rival, que también jugó y propuso, y nosotros el hecho por haber jugado bien no quiere decir que hemos sobrepasado a Nacional, en ningún momento se dio, fue un partido digno de final, bueno, donde Nacional nos quitó el balón y atacaron y nosotros y también lo atacamos. Lo que sí puede decir es que las opciones más claras las tuvimos nosotros y me parece que fue un partido parejo y va a ser una llave que va a estar abierta porque los equipos grandes siempre van a proponer, como lo hicimos nosotros aquí (Atanasio), Nacional va a hacer lo mismo en Bogotá".

*Hay presión por cerrar el duelo de la final de local...

"La presión nosotros la tuvimos desde que salimos de Bogotá, eso fue impresionante del hotel al aeropuerto y de aquí cuando vivimos, la presión la vamos a tener jugando de local o de visitante; esto no quiere decir que tengamos una ventaja, no hemos ganado nada ni Nacional ni nosotros, procurar de corregir y mejorar cosas y buscar el partido".

*Los aspectos a corregir para la vuelta y si Álvaro Montero será titular:

"Hay cosas que siempre hay que corregir, hubo dos o tres desatenciones donde Nacional nos llegó, en los tiros de esquina no cobramos bien. Lo de Álvaro vamos a ver cómo llegaron y miraremos, todavía faltan tres días para esto".

*Por qué el juego quedó 0-0 y si ya practicaron los penaltis...

"Hoy (miércoles) quedó el partido 0-0 porque nosotros botamos unos y Nacional también, pero llegamos. Fueron dos equipos más en el primer tiempo ofensivo. En lo de los penaltis, nosotros entrenamos todos los días penaltis, vi a un equipo humilde en el camerino con los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival difícil como Nacional y esto hay que buscar todo".