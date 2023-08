Alberto Gamero: "El hincha del Cali se fue disgustado, pero yo triste por dos jugadores lesionados"

Millonarios se trajo del Palmaseca un punto al igualar 0-0 en la noche de este jueves contra el Deportivo Cali, en compromiso de la fecha 7 de la Liga II-2023. Luego del compromiso, Alberto Gamero, DT del azul capitalino, habló del desempeño de sus futbolistas en un juego donde primó el juego fuerte.

"Un empate que suma un punto, realmente fue un partido enredado, trabado, cortado por ambos equipos y ya después en los últimos minutos cuando tuvimos un hombre más, intentamos hacer variantes para conseguir el resultado y no se pudo. Sumamos un punto que nos sirve para seguir peleando en la tabla de posiciones", dijo de entrada el timonel samario.

En dicho partido contra el 'azucarero', Gamero perdió por lesión a Luis Paredes y a Juan Pablo Vargas y sobre el estado de salud de los futbolistas aseguró: "Lo de Paredes seguramente va a ser un esguince de Tobillo y lo de Vargas lo mismo, tiene un golpe en la espalda que no lo dejaba moverse; vamos a ver cómo evolucionan estos jugadores de cara al día domingo".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

Publicidad

La rotación del equipo:

"Rotar, rotar, la palabra no la uso, hoy (jueves) prácticamente no fue rotar, fue un equipo totalmente diferente; Cali no jugó el fin de semana, nosotros jugamos y también Copa; el equipo viene de un desgaste. Anteayer cuando fui al entrenamiento vi al grupo caído, de pronto habían podido venir a jugar, pero ahí es donde vienen las preocupaciones nuestras. No sé si Vargas o Paredes estén para el domingo, estamos evitando lesiones, pero era un esfuerzo más que se estaba haciendo; es hora de que los muchachos que estuvieron hoy (jueves) aquí entiendan que están en Millonarios y entiendan que pueden jugar en cualquier momento; hubo jugadores con mucha personalidad como Arévalo, Kliver y Vanegas. Hay que oxigenar el equipo y el domingo tenemos un partido clave para nosotros".

*El público del Cali se fue disgustado por el accionar de Millonarios...

"El hincha del Cali se fue disgustado, pero yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados; se tiraban, el tobillo de Paredes inflamado, eso no fue solo. La cintura de Vargas inflamada, no podemos decir que Millonarios vino aquí a tirarse; a nosotros ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan. Esto es que Millonarios se tira es que los jugadores se están lesionando".

Publicidad

*El trabajo de su equipo y la actuación de Álvaro Montero

"Me voy contento con el rodaje del grupo porque este es un grupo que venir a jugar con el Cali, un equipo grande, buen equipo que tiene el 'profe' De la Pava, compitieron que eso era lo que yo quería. Queríamos ganar el partido, pero no pudimos, pero nos llevamos el empate. Cali fue más claro en el primer tiempo y Álvaro estuvo en su trabajo y en el segundo tiempo no llegaron".