Alberto Gamero: "El partido fue de trámite, no lo sufrimos, me gustó el equipo"

Alberto Gamero entrenador de Millonarios habló este sábado en rueda de prensa luego de la gran victoria por 4-2 sobre Deportivo Cali , en duelo válido por la sexta jornada de la liga del fútbol colombiano. El entrenador samario reconoció la labor de los suyos dentro del campo de juego.

"Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que quería sacar el resultado, por momentos lo jugamos bien, en el primer tiempo un mal rechazo, de pronto, una posibilidad que tuvieron ellos, pero el resto el partido fue de trámite de nosotros y haciendo buena posesión de balón, no había tantos circuitos, cuando cambiamos los perfiles ahí desciframos la primera posibilidad de gol. Podíamos haber aumentado el marcador; creo que no sufrimos, me gustó mucho el partido", dijo de entrada el DT de los azules.

En medio de la intervención con la prensa, Gamero también tuvo palabras para Juan Carlos Pereira, quien se reportó con tres goles y fue la gran figura del partido disputado en el estadio El Campín .

"Lo de Pereira, creo que nunca había hecho tres goles, viene haciendo un buen trabajo, un gran torneo al lado de Larry (Vásquez); esas posibilidades que se presentan, soy de las personas que más se entusiasman", continuó el estratega.

Y sobre lo mismo agregó: "Tenemos dos mediocentros como Larry y Pereira, así como dos centrales que saben filtrar balón. Pereira en estos partidos ha tenido más posibilidades. Son compromisos que hay que tomarlos con tranquilidad, sin desespero, a pesar de que Cali vino a jugar, tuvimos la mayor parte del partido en un bloque medio bajo de ellos y no encontrábamos muchos espacios, después lo encontramos y lo aprovechamos".

¿Qué más dijo Gamero en la rueda de prensa?

"Tengo una amistad muy bonita con Silva (David Macaslister), él está aprendiendo al lado mío, él me pregunta qué estoy viendo, qué voy a hacer porque son cosas que el día de mañana puede tener. Lo que le veo es que le quedan muchos años para jugar al fútbol. Lo que veo es que quiere aprender y cómo aprende, escuchando y viendo. ", concluyó.