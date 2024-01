Alberto Gamero: "El partido fue muy cerrado y nos llevamos un punto muy valioso"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, analizó el encuentro en el que su equipo terminó por empatar 0-0 en juego por la segunda fecha de la Liga 2024-I.

En primera instancia, el estratega analizó el encuentro de una manera precisa y comentó que fue un partido donde no hubo tantas ocasiones de gol para ambos equipos y las pocas que hubo, no terminaron de concretarse ni de parte del local, ni del visitante. "El partido por momentos fue de ida y vuelta. Pero esa ida y vuelta no terminó en opciones claras de gol ni de ellos, ni de nosotros. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno y hubo dos descuidos. Verdaderamente, solo hubo dos jugadas que yo pienso que fueron muy claras y una fue esa de Larry Vásquez y, por parte de Bucaramanga, la de Carlos Mosquera para ellos", fue lo que pudo destacar el entrenador.

Igualmente, valoró el punto obtenido en condición de visitante debido a la forma en la que se desarrolló el partido en el estadio Alfonso López. "El partido terminó siendo muy cerrado y nos llevamos un punto muy valioso. Fue cerrado porque había varios jugadores que no habían jugado el partido pasado y me parece que estuvieron muy bien y por eso es muy valioso", aseguró Gamero.

Por otro lado, habló de Édgar Guerra de quien, en las últimas semanas, se viene hablando de muchos rumores sobre una posible salida del jugador del plantel 'embajador'. " Édgar Guerra no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando a eso , si se cuadra o no se cuadra. Esa es la única razón por la cual no ha venido", tajante aclaró el samario.

También habló de las lesiones que han mantenido azotado a Millonarios en este comienzo de temporada. "Cuando hablamos de lesiones, hay muchas que son por sobrecarga y otras por juego. No hay ninguna lesión por sobrecarga, sino que son lesiones que le pasan a todos los jugadores y desafortunadamente nosotros lo tenemos en mayor cantidad", explicó.

"Estamos tranquilos y esperando a los demás se recuperen lo más rápido posible. Ellos (los lesionados) también tienen que estar tranquilos porque hay jugadores que los están supliendo y están jugando y las cosas se están haciendo muy bien", terminó por agregar.

Acción de juego de Bucaramanga vs. Millonarios, en el estadio Alfonso López Twitter de Millonarios

Finalmente, terminó por enviar sus condolencias para la familia de Víctor Luna, quien recientemente falleció y era reconocido por ser uno de los grandes referentes históricos del fútbol colombiano. "Quiero agradecer la oportunidad para mandarle, en nombre del fútbol colombiano, nuestra más sincera condolencia a toda la familia de Víctor Luna. Mucha fortaleza para su familia y que Dios los tenga en su Santa Gloria".