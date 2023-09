Alberto Gamero: "El partido me gustó, ganamos y ganamos bien; me voy satisfecho con el 3-0”

Una vez terminado el duelo contra Bucaramanga, conjunto al que derrotaron por 3-0 en el resultado final, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, analizó en rueda de prensa la victoria y la preocupación de las lesiones, de cara a los siguientes compromisos.

Resaltando el gran trabajo realizado en el terreno de juego, el estratega ‘embajador’ afirmó ante los medios de comunicación que se va satisfecho con el resultado: “El partido me gustó, pero mucho más en el primer tiempo, cuando éramos once contra once, hicimos cosas interesantes, recordamos memoria, tuvimos juego por banda, lo de Edgar Guerra y Jader Valencia, el enlace de Daniel Ruiz, pero en sí el partido el trámite lo manejamos y queríamos tener el arco en cero, de ahí partió la base”.

“Sin embargo, a pesar de tener diez, Bucaramanga no se rindió, es un buen equipo, pero ganamos y ganamos bien. Me deja tranquilo que lo hayamos hecho con un 3-0, pero pudimos haber hecho un par de goles más y eso me queda claro, por eso insistía en ir hacia adelante, el resultado me deja satisfecho, con el jugador de menos de ellos teníamos que ir a buscar el otro gol”, complementó Alberto Gamero.

Además de eso, el entrenador del cuadro bogotano destacó las sociedades que le gustaría poder empezar a ‘calibrar’ con el pasar de los juegos: “Yo miro muchas cosas, van a haber varios partidos donde tendremos a Macalister Silva, Daniel Cataño y Daniel Ruiz juntos y eso me encanta, porque son buenos jugadores, simplemente es ajustar cositas y seguir de largo, me gustó el partido contra Bucaramanga porque intentamos el concepto es que tiramos mucho centro y ese es un error que estamos cometiendo porque nos hacen gol de centro, pero es tratar de mecanizar mejor las cosas”.

Publicidad

*Otras declaraciones:

*Los lesionados…

“Fernando Uribe sufrió una lesión muscular en el gemelo mientras calentaba. Andrés Llinás tiene una contusión sacra y Jader Valencia un esquince de rodilla. Vamos a mirar a ver si están para el siguiente juego, pero lo posible es que les cueste”.

La cantera…

“Es gratificante para la institución e hinchas también ver como jugadores que vienen del fútbol base, es importante que crean en las oportunidades y que creemos en ellos, no es fácil entrar a un partido de estos, pero es de darles la posibilidad, tenemos una serie de jugadores que tienen que trabajar para la oportunidad”.

Publicidad