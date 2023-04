Alberto Gamero: "El sazón que nos falta es un poco más de puntería y tranquilidad en la definición"

Millonarios se impuso en la noche del sábado por 2-1 a Medellín con un gran desempeño sobre el gramado del estadio El Campín, sobre todo en la parte complementaria. Los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron como director de orquesta a Daniel Cataño, quien dio los dos pasegol para que Óscar Cortés y Jader Valencia anotaran.

Tras el compromiso de la fecha 12 de la Liga I-2023 y que dejó a los azules capitalinos en el primer lugar de la tabla general, el DT del 'embajador' habló en rueda de prensa sobre el desempeño de sus futbolistas.

"Nos estamos acostumbrando aquí en Bogotá y parte donde jugamos por fuera, que los equipos se nos paran en un bloque medio bajo, y no es que piense que el rival nos dé el balón y administre para contragolpear, no. Creo que sometemos por momentos al rival, a defenderse en ese bloque, por momentos tenemos elaboración, tenemos claridad pero a veces nos nublamos cuando tenemos que definir mejor. Por ejemplo, Medellín en unas 'contras' sabíamos que nos podía hacer daño y más cuando González puso a Monroy y Cetré por fuera, dos balas. Yo les digo al equipo que ellos tienen que acostumbrarse a eso, tenemos la convicción y la idea de querer tocar, de pronto nos falta en esa elaboración ser más contundentes y anotar primero que el rival", dijo de entrada Alberto Gamero.

También el estratega samario reveló su estrategia para darle la vuelta al marcador frente al DIM, que les plantó cara en su escenario.

"Cuando Medellín se va arriba, lo primero que les dije para el segundo es que nos desesperáramos, no quería el equipo peloteando, traté que tuvieran calma y tranquilidad, que el gol iba a llegar en un momento bueno y justo, después cuando le expulsan al jugador de ellos nos apoderamos del partido y pudimos hacer el segundo gol", puntualizó.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Qué más le falta a Millonarios en el último cuarto de cancha:

Yo le digo a mis jugadores, o por los menos yo, le digo a mis jugadores que como técnicos elaboramos un plan para que el equipo llegue casi hasta la zona '18' y allí la toma de decisiones es de ellos. La tranquilidad que tengo es que el equipo las crea, llega y que el equipo tiene en la cabeza aquí en Bogotá y a donde vayamos de ir a proponer en los partidos, pero hay partidos en donde el rival no deja porque ellos también trabajan. Ese es el sazón que nos falta a nosotros es un poquito más de puntería y de tranquilidad a la hora de definir".

*El buen momento de Daniel Cataño:

"Está pasando por un excelente momento, y aparte de ello, yo también pienso como le digo a ellos que el equipo no juega solo, y el equipo le está ayudando a él también. Es una de las cosas que les digo, que no quiero que mi equipo dependa de un jugador, sino de un conjunto, de que se ayuden entre ellos y que se ayuden en equipo. El momento de Cataño es bueno, es un jugador que donde lo pongan tiene valentía, tiene temperamento para jugar porque le pegan y no se queja. Es felicidad para nosotros por el momento que está teniendo y por qué no ser una alternativa en la Selección Colombia.

*El tema de su renovación con Millonarios:

"Estamos hablando, estoy hablando con ellos y han tenido toda la intención, lo que pasa es que en estos días hemos tenido viajes y partidos y he tenido la cabeza metida en los partidos, Pero el interés existe, y está semana larga después de Neiva, seguramente podremos hablar con los directivos y plantear lo que queremos".