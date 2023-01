Alberto Gamero elogió a su rival: "Este Pereira va a dar de que hablar y este domingo lo demostró"

Millonarios por fin tuvo su debut luego de haber tenido que aplazar su primera fecha. En lo que fue un atractivo compromiso frente al actual campeón, el Deportivo Pereira, los dirigidos por Alberto Gamero lograron quedarse con la victoria 3-2, frente a los 'matacaña' que hicieron las veces de local.

Finalizado el compromiso, el estratega samario habló de lo que fue el partido y aprovechó además para elogiar a su rival. "No hicimos un buen primer tiempo, cometimos muchos errores de pronto por la cancha o la acumulación de gente en el mediocampo, y Pereira fue un equipo que nos atacó las bandas, nos tiró centros y nos creó mucho peligro. En el segundo tiempo nivelamos el partido con los dos extremos que metimos y equiparamos lo que fue la contienda", expresó de entrada.

Y agregó en la misma respuesta, "enfrentamos a un buen rival, al campeón del fútbol colombiano y hoy volvió a demostrar porque fue el campeón. Nosotros en el segundo tiempo intentamos jugarlo mano a mano y lo terminamos ganando nosotros, también porque los muchachos hicieron un gran segundo tiempo, y eso permitió que nos lleváramos unos tres puntos importantes, en una plaza muy complicada".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Yuber Quiñones como titular

"Me incliné por Quiñones porque vi un equipo de muy buen biotipo y que sabíamos que iba a atacar. Necesitábamos un jugador de pelota quieta, de media distancia y ese era Quiñones. No fue Valencia porque era mi único delantero suplente y sabía que Leonardo Castro no me iba a jugar los 90 minutos, uno siempre piensa en eso. Creo que la inmersión de Quiñones fue muy buena, me gustó mucho el partido de él, fue un jugador punzante, de raya, de pelota quieta, de media distancia y creo que elegimos bien".

*Más sobre el partido de este domingo

"El Pereira en el primer tiempo fue un equipo arrollador, nos metió en un arco y además pudo conseguir el empate. En el segundo tiempo tal vez intentaron jugar más directo y eso nos complicaba a nosotros, mucho más cuando entró Ángelo Rodríguez. Me parece que el partido lo equilibramos en la segunda parte, nos paramos bien".

*Elogios para Alejandro Restrepo

"Hay que felicitar a Alejandro Restrepo porque en poco tiempo con 8-10 cambios, uno ve que es la misma idea y el mismo funcionamiento. Adecuó muy rápido su equipo".

*Conversación con Alejandro Restrepo

"Yo estuve en la premiación de los futbolistas que le hicieron a Alejandro, yo le entregué el premio a él del mejor técnico y él me dijo unas palabras muy lindas, que también se las valoré a él, donde me felicitaba por el equipo que tenía, pero también lo felicite por el equipo que él tenía, y me dijo 'tú me ganas y yo te gano, eso es lo bonito del fútbol'. Este Pereira va a dar de que hablar y hoy lo demostró".