Alberto Gamero: "En Barranquilla nosotros no quemamos tiempo y empatamos"

Millonarios se enfrentó este miércoles al Junior de Barranquilla, club con el que igualó 0-0 en la noche de este miércoles, en duelo válido por la cuarta jornada de los cuadrangulares finales. El equipo 'embajador' intentó proponer su juego como lo había venido mostrando a lo largo de este primer semestre, pero no pudo desarrollarlo a causa de la propuesta de los barranquilleros, que intentaron cortar bastante el juego.

Ante eso, el director técnico del conjunto bogotano, Alberto Gamero, dio sus impresiones de lo que fue el partido contra los 'rojiblancos', pese al resultado, el samario alabó el desempeño de sus dirigidos. No obstante, mostró voz firme en rueda de prensa.

Publicidad

"Quiero que visualicen lo que pasa, hace tres días Millonarios fue el desastre de la fecha y yo manifesté que no jugamos bien porque teníamos jugadores que no estaban al cien por ciento, pero con todo eso, no hicimos esa cantidad de tiempo, aquí quién se perjudica, el más dolido, el aficionado no tanto por el empate. Aquí han venido equipos que han venido a jugar y nos han ganado, me parece que lo único al que le están echando el balde o todo el peso es a Millonarios, es que el favorito es Millonarios, entonces para qué se armaron, para ver favorito a Millonarios. Ni Dios lo quiera Millonarios no es campeón y ya es el fracaso más grande porque todos los equipos le están echando las culpas a Millonarios, nos hemos ganando un protagonismo con ustedes, pero jugando fútbol, no tengo nada que reprocharle a mis jugadores, al contrario, aplaudirlo porque salieron con la actitud de ganar el partido y tuvimos las opciones claras, pero no la metimos", aseguró de entrada a los medios de comunicación.

Igualmente, pese a que no pudieron sumar de a tres, el entrenador samario manifestó que "no vamos a dejar a soñar por llegar a la final, nos duele este empate. En la expulsión se fueron cinco minutos y dan seis, en Barranquilla nosotros no quemamos tiempo y empatamos y dieron seis minutos, quiero que se den cuenta de todo, pero esto es fútbol. De mi equipo salgo tranquilo porque pase lo que pase dependemos de nosotros".

Sobre cómo la comisión arbitral llevó el partido, puesto que se vio bastante cortado el ritmo del mismo y que Junior administró bien el juego con ese estilo de juego, Alberto Gamero también le envió un mensaje a Juan Cruz Real, entrenador del cuadro de la 'Arenosa', quien había manifestado que el juez Jhon Alexander Ospina había perjudicado a su equipo con la expulsión de Efraín Viáfara.

Publicidad

"No me gusta hablar de los árbitros, son seres humanos y se equivocan, no sabe si se equivocan de buena o mala fe. Hoy (miércoles) los que vieron el partido se dieron cuenta que no hubo ningún perjuicio para Junior, al contrario, hubo favorecimiento, me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma. Nosotros jugamos bien y Junior no quería que jugáramos bien, pero pienso, sin caerle al árbitro, queríamos imponer más ritmo. Estamos tranquilos, no felices, pero dependemos de nosotros", concluyó.