Alberto Gamero: “En el segundo tiempo Santa Fe llegó solo cuatro veces y todas fueron gol”

Millonarios cayó 2-4 a manos de Santa Fe, en el clásico 313 y en el partido válido por la fecha 10 de la liga del fútbol colombiano 2023-II . Alberto Gamero se mostró dolido por lo ocurrido, e hizo un balance de lo ocurrido esta noche de domingo en el estadio El Campín.

“Como siempre era un clásico y hay que ser realistas, apenado con nuestra afición, pero también tengo que valorar el trabajo que hicieron los jugadores. Fueron prácticamente dos partidos, uno en el primer tiempo en el que nos fuimos ganando, y luego nos expulsan a Macalister Silva. Ya el segundo tiempo nos expulsan a Daniel Giraldo y pienso que cuando quedamos con nueve hombres pero intentamos hacer un trabajo no defensivo, para que cuando tuviéramos el balón, tuviéramos un poco más de profundidad para no meternos atrás”, explicó de entrada el técnico de los azules.

Además, Alberto Gamero mencionó que Santa Fe aprovechó la superioridad numérica y también fue efectivo.

“Valoro los últimos 20 o 25 minutos del equipo, porque pudimos hacer un gol como al minuto 70 y algo, cuando el marcador estaba abultado queríamos buscar otro gol, el equipo por momentos se defendió bien. En el segundo tiempo ellos (Santa Fe) nos llegaron cuatro veces y fueron cuatro goles a pesar de los nueve jugadores. Es triste para nosotros perder un partido de estos”, mencionó.

Publicidad

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

*Un primer tiempo controlado

“En el primer tiempo Santa Fe nos hizo daño en la pelota quieta, marcamos mal, nos ganaron en eso, pero en el juego estábamos haciendo un muy buen partido. Lo de Jader Valencia y Edgar Guerra fue muy bueno, ganando amplitud, tirando centros y con la salida de laterales”.

*Millonarios está en el puesto 13 pero quedan muchos puntos por disputar

“Todos tenemos déficit, estamos a dos puntos del octavo y del séptimo hoy, entonces nosotros somos conscientes en la posición que estábamos, y sin embargo yo vi que el equipo salió con disposición de ganar. No es fácil jugar acá jugar contra Santa Fe, con nueve hombres, pero hubo valentía, y me da ese fresquito que tenemos equipo para meternos nuevamente a los cuadrangulares”.

Publicidad

*El plantel quiere más victorias

“Tengo el equipo está ansioso y comprometido con nuestra hinchada, directivos, con familia, periodistas y lo van a lograr. Tengo equipo y material para luchar por la clasificación”.

*En Millonarios no se conforman y quieren luchar por más títulos

“Nosotros no lo estamos tomando de transición, estamos trabajando para nuevamente pelear títulos, se han cometido errores, se han perdido partidos de x o y forma, pero acá la mentalidad de este grupo es que trabaja para ganar, clasificar. Aquí si se dan cuenta no hay rotación, no hay espera, el que está jugando bien va a jugar, y si no se cambia, pero siempre salimos a ganar”.