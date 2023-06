Alberto Gamero: “En esta final Millonarios vs Nacional el que menos cometa errores será el campeón”

El nuevo campeón de fútbol colombiano en el 20223-I se conocerá este sábado, en el estadio El Campín. Millonarios o Nacional levantarán el trofeo y seguirán ampliando su palmarés. Previo al duelo sabatino, el técnico Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación.

“Esperamos un buen marco, que la gente disfrute todo en paz, y que podamos hacer un buen juego para poder dar la satisfacción que nosotros queremos”, afirmó de entrada el estratega samario.

Seguido a eso, Alberto Gamero analizó lo que podría ser el duelo de Millonarios con Nacional, en El Campín.

“Yo pienso que será un partido como el que jugamos allá, no nos escondimos, ellos también proponen. Será un duelo donde el que menos cometa errores será el campeón, el que intente hacer las cosas bien, será el campeón. Esa es la idea, salir a jugar bien, intentar hacer un gol más que el oponente, será una gran final y se van a enfrentar dos grandes instituciones”, mencionó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*¿Cómo se siente Alberto Gamero?

“Siento una satisfacción enorme, inmensa. La vida tiene muchos tropiezos, cosas, pero siempre he sido y fuerte valiente, en esto de la dirección técnica uno se tropieza pero el día a día lo vivo con alegría, satisfacción. La oportunidad que me dio esta institución nunca la voy a olvidar, me ha tocado estar cerca a mi familia, que necesitaba y anhelaba. Será una final que me tiene feliz, porque veo a la gente contenta, Dios quiera que podamos dar esa satisfacción que todos quieren”.

*La forma en la que se maneja la ansiedad

“Los muchachos no pueden vivir una ansiedad diferente a la de este proceso. Donde vamos se llena el estadio, que acá cada que jugamos tenemos estadio lleno. Lo que les he pedido es tener la mayor tranquilidad posible, no ha sido fácil, esto no pueden ellos de la noche a la mañana sentir ese temor, susto por esta final. Cuando se trabaja bien, debe sentirse optimista y con mucha fe. Este es un grupo que sabe lo que hace en la cancha”.

Millonarios ya se encuentra en Bogotá con miras a su partido de vuelta contra Atlético Nacional Foto: AFP

*¿Cómo jugará en el mediocampo?

“Estamos tratando, mirando todo lo que se puede presentar. Stiven Vega nos da más marca, más orden, Larry Vásquez nos da más salida, más futbol. Tenemos las posibilidades, nuestro trabajo el que juegue sabe cómo lo debe hacer”.

*Tienen estudiado a Nacional

“Nosotros visualizamos en el entrenamiento las dos facetas que nos presentaría Nacional, con un falso 9 y dos 10 como Dorlan Pabon y Jarlan Barrera. Conocemos también la de Jefferson Duque, entonces debemos mirar y entender”.

*Le recordaron a Jhon Mario Ramírez, uno de sus grandes amigos

“Nostalgia total, porque era una de las personas que viniera a Millonarios, y a las cuales tenía una gran comunicación con él. Ojalá que el día de mañana Dios nos de esa gran oportunidad, y se que el allá arriba lo va a disfrutar, porque era una persona que quería mucho”.