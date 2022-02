Alberto Gamero: “En Millonarios hay buenos jugadores que no quieren valorar y eso no me gusta”

Alberto Gamero analizó lo que fue el 0-0 contra Envigado, este miércoles, por la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2022-I, que fue el tercer encuentro sin goles y sin ganar, para Millonarios .

“Me preocupa que no definamos, pero las opciones de gol las creamos y eso no es fácil, ellos tienen que tener tranquilidad a la hora de tomar esa decisión del gol, pero este equipo llega y tiene volumen de ataque, con laterales que salen”, afirmó de entrada en rueda de prensa.

Publicidad

Además, Gamero se refirió a la carga de partidos que tendrá Millonarios, sabiendo que tiene una nómina corta para este año.

Publicidad

“Por el momento no tendremos tanta carga, apenas van cuatro partidos, pero vamos mirando, yo soy una persona que si el jugador está entero, va a jugar, miramos la parte física. Ojalá que puedan estar muchos partidos un equipo base para no cambiar mucho, yo veo al equipo bien, entero, veo que con estos muchachos jóvenes del Envigado jugamos mano a mano”, agregó.

Por último, al técnico ‘embajador’ le preguntaron por las críticas que recibieron, este miércoles, tras el pitazo final contra Envigado.

Publicidad

“Es un punto que nos llevamos, donde todo el mundo vio que vinimos a buscar los tres puntos. A mí por lo menos los silbidos de la tribuna no me incomodan porque yo tengo respaldo hacia mis jugadores, yo creo que hay unos buenos jugadores en Millonarios que no los quieren valorar y eso no me gusta, que no valoren lo que tiene Millonarios hoy. Vamos a encontrar críticas, silbidos, pero mientras yo vea que los jugadores se brindan y que entran con un modelo y a buscar el resultado, quedo tranquilo”, finalizó Alberto Gamero.