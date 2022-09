Alberto Gamero: “En Millonarios no nos creemos favoritos, en la final enfrentamos a un buen rival”

Millonarios visitará a Junior, este miércoles, en la final de ida de la Copa Colombia 2022, en la búsqueda de un buen resultado para cerrar la serie ante su gente en Bogotá. Por eso, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa y analizó lo que espera de este partido.

“Indudablemente que es una serie de 180 minutos, mañana no termina y Junior estando de local, igual como siempre lo ha hecho, va a proponer. Pero nosotros pensamos en hacer un partido similar, a lo mejor Junior tendrá otros jugadores, o algunos que Julio los conocerá más ahora, pero repito que el partido de mañana será de final, este equipo no cambiará la idea y lo que venimos haciendo, jugaremos a lo que hacemos en todas las plazas, venir a proponer, a buscar el partido. Ellos están de local, con su público pero queremos hacer un partido digno de una final y sacar un buen resultado”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*El partido no será igual al recientemente jugado por Liga

“Queremos hacer lo que hicimos desde el minuto 20 en adelante, porque controlamos el partido, fue de ida y vuelta. El partido no será igual, el profe Julio Comesaña tendrá mas trabajo, más sesiones de entrenamiento y conocerá más a su grupo. Pero este Millonarios viene a hacer lo mismo, a proponer”.

*Millonarios no se cree favorito

“Nosotros no nos creemos favoritos, tenemos en la mente eso sí es que queremos jugar bien, pero no hemos sentido esto, el momento que estamos viviendo a nosotros no nos lleva a otro escenario de seguir trabajando. Sabemos que a las finales llegan los mejores y así llegó Junior, sabemos que vamos a enfrentar a un buen rival y queremos ganar la copa, así como Junior la quiere”.

*¿Si no gana la Copa es fracaso?

“Nunca nos hemos creído favoritos, en Colombia lo que escucho no lo entiendo, acá hoy si todo el mundo dice que Millonarios juega bien y tiene que ser campeón o no sirve de nada. Pero yo no cambiaré mi idea de que el equipo juegue bien y salga a proponer. Para ser campeón se debe jugar bien y así estar más cerca. Es que dicen que si Gamero no es campeón fracasó, eso no se ve en un partido de una final, el éxito para mí es lo que está haciendo Millonarios, poniendo jugadores en Selección Colombia, Costa Rica, un grupo joven y que sabe a qué juega, eso determina un trabajo. Muchas veces el mejor no es el que gana”.

*El objetivo es siempre luchar por los títulos

“Millonarios quiere ser campeón, pero no es un por qué tiene que ser campeón, es porque quiere. Dígame un equipo que no trabaje para ser campeón. El año pasado fui a la final y Tolima ganó, nosotros lo que sí es que estamos trabajando bien, los equipos grandes pelean en los primeros lugares. No me mato la cabeza sí o sí, porque eso te lleva a cometer errores, vamos a tratar de conseguirlo, todos acá queremos títulos”.