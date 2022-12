Alberto Gamero: “En Millonarios quiero hombres, obreros que dejen la vida en la cancha”

El samario fue presentado este martes oficialmente como nuevo entrenador del equipo ‘embajador’, para el próximo año. El primer entrenamiento, los refuerzos y la conformación de su cuerpo técnico.

Alberto Gamero se puso este martes el buzo de DT de Millonarios, dirigió su primer entrenamiento y ya piensa en la conformación de la plantilla de jugadores, para el próximo año.

Publicidad

Así, Gamero dio a conocer lo que pretende con el equipo y las características de los futbolistas que quiere tener como refuerzos, pensando en la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

“Les di unos nombres a las directivas y esperamos que se concreten. Necesitamos que el equipo sea reforzado, que lo jugadores vengan a aportar y ayuden a crecer a lo más jóvenes”, aseguró.

“Tenemos toda la intención de reforzar el equipo. Quiero un equipo de obreros, que sepa a qué entra a la cancha, que salga a buscar el partido. Me da la tranquilidad que los nombres que le he dado a los directivos ya los estamos trabajando. No es fácil pero estamos haciendo gestiones para reforzar al equipo”, agregó.

“Aquí vine a trabajar y a cumplir un sueño”, primeras palabras de Gamero como DT de Millonarios

Publicidad

“La junta directiva me ha dado la potestad de traer mi gente y hasta no entablar la parte contractual de ellos con el club, no los vamos a dar a conocer. Quise conformar un cuerpo técnico cercano a Millonarios”, expresó el samario con respecto a sus colaboradores.

Por último, Gamero reveló lo que les dijo a los jugadores ‘embajadores’ en el primer entrenamiento y su encuentro con caras conocidas, como la de David Macalister Silva.

Publicidad

“Lo primero que les dije fue: “estoy aquí porque conozco la institución. Sé que es Millonarios y quería estar acá’. Tuve la mejor versión de Macallister y (Santiago) Montoya. Los conozco muy bien, son grandes jugadores y los necesito en Millonarios. Vamos a recuperar al Montoya que todos conocemos ”, finalizó.