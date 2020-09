Alberto Gamero EN VIVO hoy 4 de septiembre: rueda de prensa Millonarios oficial

Acá las declaraciones de Alberto Gamero

“A los hinchas les digo que estoy muy ilusionado con este Millonarios, es un equipo joven que quiere correr y jugar fútbol, que quiere cambiar el comienzo que tuvimos. Tenemos una copa Sudamericana con la que estamos muy ilusionados. El cuerpo técnico y los jugadores tienen mucha ilusión y ojalá la afición también la tenga”.

"Eso va a ser para todos. Jugar sin público no es fácil, pero el jugador tiene que mentalizarse, que el que no está en el estadio, está por fuera. Una multitud de gente se va a reunir para ver a Millonarios. El aficionado no está en la tribuna, pero sí en el televisor. Ojalá ese aspecto no nos vaya a costar”.

“Donde he ido, he puesto muchachitos y he puesto jugadores de experiencia, a mí eso no me interesa. Cuando tengan que entrar, van a entrar y cuando tengan que debutar, van a debutar”

"Tuvimos muchos errores y de pronto errores que nos costaron el partido. Uno siempre habla de la parte defensiva, pero también los cometimos en la parte ofensiva. Pero uno de los puntos que veíamos, tuvimos el inconveniente que el equipo se me partía mucho y a la hora de atacar, no ocupábamos los espacios. Eso lo hemos visto nosotros. En los últimos tres partidos que jugamos, hubo una mejoría, una evolución”

"Se me hace raro que no hayan convocado jugadores Sub-20 de Millonarios. No vemos nosotros un jugador de Millonarios en la Selección y eso nos preocupa, porque los jugadores de Millonarios en el fútbol base tienen que estar en una competencia, en una selección. De pronto no tuvieron el mayor tiempo, como no lo tiene muchos jugadores en los equipos, porque si e dan cuenta cuántos jugadores en Junior, América y Medellín, son titulares. Nos preocupa ese tema. Ahí hay un vacío y vamos a mirar por qué. Este es un equipo joven y las divisiones menores no vienen de este año, entonces hay que mirar a ver qué pasa”

"Los exámenes nos han mostrado que tenemos a un equipo bien en la parte física, vemos un equipo agradable y con buena disposición. En ese aspecto no vamos a tener inconveniente. Trabajamos la parte táctica, hemos trabajado mucho concepto, pero ahora veremos en la parte colectiva cómo estamos. Aspiramos a que esta semana el equipo se ponga a punto. Ningún equipo va a estar 100 por ciento en la parte futbolística. Esperamos que esto comience”

"Carrillo tuvo un resentimiento y lo están evaluando para saber por qué la molestia y en los próximos días el médico sabrá qué hacer con él. No lo vamos a tener en los primeros partidos. Lo de Bonilla es una molestia muscular, pero entrena normalmente. En los trabajos tácticos que hemos hecho, hemos visto mucho a Vargas y a Matías, son dos jugadores que pueden darle mucho al equipo, sin descuidar lo que nos dio Paz en estos 9 partidos. La pareja que tenemos hoy tenemos a Matías y a Paz, son jugadores que a lo mejor se conocen y se les toca a ellos dos, no va a haber inconveniente”.

"Sobre los tres cupos que tenemos, estamos en la expectativa de eso. El brasileño es todavía un jugador sub-20, tenemos cinco o seis jugadores que estamos a la expectativa de los jugadores que podemos inscribir. Estamos en eso y tenemos tiempo para eso y mirar las posiciones donde más necesitamos jugadores”.

“Cali es el que menos se ha desarmado, tiene una base y de ahí no se va a salir. Es un equipo que intenta jugar y, a pesar de que Arias es uruguayo, le gusta el buen fútbol, la posesión, con jugadores rápidos y que desequilibran por fuera. Analizamos dónde le podemos hacer daño. Es de los equipos que menos se desarmó”.

“Nos preocupa todo, pero si tenemos cinco meses sin jugar, ojalá nos pongan partido cada dos días. Por eso he hablado con los jugadores y les he dicho que todos van a jugar. No preparamos un onceno, preparamos un equipo. Hoy no nos podemos quejar de jugar cada tres o cuatro días. Indudablemente que cuando llegue la copa, vamos tener partidos. Vamos a hacer partidos entre nosotros mismos y el partido con Cali será el primero oficial. El técnico y los jugadores les pido que no nos quejemos de nada. Queremos jugar, habrá 30 jugadores. Eso da felicidad y alegría”

"Estaban Faríñez, Ortíz y Zapata los que venían jugando normalmente con nosotros. Teníamos los cuatro extranjeros y a veces Godoy entraba. Ahora está Márquez, jugador joven, al que apostamos como una promesa. Tenemos a Arango, Del Valle y Abadía, ahí nosotros estamos cubiertos. Si bien es cierto que se fueron jugadores importantes, me parece que llegaron jugadores importante y nos pueden dar una mano. En ese aspecto estamos tranquilos. Esto es de trabajar, trabajar y trabajar”

"Sobre la llegada del brasileño, va a ser un jugador que por el momento no lo vamos a tener presente para jugar, porque llegará estará 14 días de cuarentena y luego se tendrá que adaptar. Es un jugador en proyección. Tenemos que tener a los jugadores Sub-20 entrenando porque son patrimonio de los equipos. Esa es la camada de jugadores o centrales que estamos pensando que Millonarios tenga para un futuro. Quiero que Millonarios mañana no esté pensando en centrales, cuando tenga a estos jugadores potencializados y con más experiencia”.

"Nosotros tenemos 13 partidos, 39 puntos, y estamos pensando en esos partidos. Estamos a seis puntos del octavo, con un partido menos, es un camino largo por recorrer y la posibilidad de clasificar la vemos todavía. Es verdad que es una posición incómoda, pero trabajamos porque tenemos un torneo por delante para disputar esos puntos. Nos hemos mentalizado en eso, no es fácil y ojalá se nos pueda dar”.

“Santiago Montoya viene muy bien. Hoy cumplimos 47 sesiones de entrenamiento y me parece que lo ha hecho bien. Lo que le falta a Montoya es fútbol, choques, que es lo que vamos a hacer. A Montoya lo utilice como un volante suelto, es un jugador que tiene ida y vuelta, que tiene manejo. Y ese 4-3-3 siempre he pensado que es muy ofensiva y eso lo estamos mirando. Con él estamos contentos, tranquilos y no nos podemos desesperar. Lleva un año largo sin jugar y el temor lo va a tener, por eso queremos darle ritmo de entrenamiento. Cuando se sienta cómodo y lo veamos bien estará con nosotros en la cancha”

"La idea es tener mucha posesión de balón, que no haya tanto traslado, que sea un equipo compacto. Veo al equipo comprometido en eso. Muchas veces nos costaba con el juego directo, con el juego largo. Tenemos una serie de variantes en los costados, en el interior, en el lateral y en el extremo, que haya unas coordinaciones. Estamos muy cerca de lo que queremos. Con el balón en el pie vas a correr menos y eso es lo que pretendemos, que sea un equipo corto”.

“Para mí es satisfactorio que estén enterados del equipo. Esta semana que llegó la autorización, con los exámenes médicos, hemos intentado hacer trabajos grupales. En la parte táctica pensamos que el grupo ha crecido y eso nos ha servido para conocer diferentes movimientos. Jugamos muchos partidos con un 4-2-3-1 y le estamos dando conocimientos al equipo con el sistema 4-3-3, donde tengamos más llegadas, un fútbol con extremos. Hemos hecho en estos días una serie de conceptos que ellos lo han entendido. Decirte un equipo titular contra Cali, no puedo, falta mucho. Pero no nos vamos a salir de lo que veníamos haciendo. Esperemos que en estas sesiones tengamos más claridad”

"Hemos tenido con este grupo, prácticamente, una familia muy unida, casi cuatro o cinco meses estar al pie de ello, no hemos descansado. Cuando comenzó lo de la pandemia se le dieron tres días al grupo, pensando que volvíamos pronto. Hemos tenido conversaciones con ellos vía Zoom... Veo un grupo muy fuerte, que ha crecido en la parte mental y que aspiramos que haya crecido en la parte técnico-táctica. Estamos ilusionados y a medida que vemos los días y que se acerca el torneo, los vemos con más deseos. Este es un grupo joven y me parece que hemos hecho una buena alianza con ellos. Felices de saber que esto va a comenzar. Este es un grupo que ha estado muy dispuesto a las charlas y los entrenamientos".

Las últimas horas han sido de buenas y nuevas noticias para el fútbol colombiano, ya que la Dimayor programó y determinó fechas para los partidos aplazados. Y sobre ese particular, este viernes fue programada una rueda de prensa con Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

Y es que el partido aplazado entre Deportivo Cali y Millonarios, válido por la sexta jornada del primer semestre del año, será el próximo sábado 12 de septiembre, a las 6:00 de la tarde en el estadio Palmaseca, del equipo vallecaucano.

Cabe señalar que el profesor Gamero viene trabajando junto a sus jugadores, en la puesta a punto para la vuelta de la Liga del fútbol colombiano. Primero, junto a su cuerpo técnico, estuvo pendiente de la extensa fase de prácticas individuales y desde hace un par de días de manera colectiva, pensando ya en el duelo que se viene contra los 'azucareros'.

Según información oficial, el contacto de Alberto Gamero con los periodistas será después de las 11 de la mañana y se espera que el samario entregue detalles sobre la puesta a punto de los jugadores de los albiazules.