Alberto Gamero: "Enfrentamos a un buen equipo, que también trabaja; ganó el fútbol"

Millonarios igualó este domingo 2-2 con Águilas Doradas en juego de la novena jornada de la Liga I-2023. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaban cómodamente el partido a los 16 minutos con anotaciones de Luis Andrés Paredes y Fernando Uribe, pero los 'dorados' igualaron la contienda con anotaciones de Jean Carlos Pestaña y Jhon Fredy Salazar.

Tras el duelo en el estadio El Campín, el director técnico del azul capitalino se refirió al rendimiento de los suyos en el campo de juego. De entrada, Gamero avisó que su estilo de juego se basó en la táctica del rival.

"Nosotros sabíamos que la báscula de salida de ellos iba a ser con Puerta (Mateo), pero nosotros también lo atacamos por ahí con Cataño (Daniel). Me parece que en el segundo tiempo lo nivelamos, taponamos y los atacamos también por ahí. En el fútbol los duelos son importantes y por momentos ellos nos ganaron los duelos, nos ganaban en paredes, pero nosotros sabíamos de los ataques de ellos por ahí, pero también le hacen muchos goles. Era un partido de ida y vuelta", dijo el estratega en rueda de prensa.

Cuando fue consultado si siente preocupación con el resultado, teniendo en cuenta que Millonarios ganaba muy cómodo en El Campín, Alberto Gamero sostuvo que no teniendo en cuenta que al frente tenían un rival que complica, como el caso de Águilas Doradas.

"Por lo menos a mí no es que me entre la preocupación, si tenemos que mejorar cosas, yo les decía a ellos, mucho más en el primer tiempo, la posesión que nos estaba haciendo Águilas no nos hacía daño, era en la mitad de la cancha, Pestaña y Quiñones fueron los jugadores que más tocaron el balón. En el primer tiempo nos llegaron con los dos goles, más claras no nos llegaron. Nosotros sabíamos que es un equipo que hace una buena posesión de balón, se defiende con él e intentamos hacer presión alta, encontramos un equipo que también trabaja y tiene argumentos; fue un partido de ida y vuelta", sostuvo.

A renglón seguido y sobre el mismo tema recalcó: "En el 2-0, nosotros hicimos el gol en el minuto 16 y el 1-2 no los hicieron en el minuto 22 y al otro al 26, no dio tiempo como de saborear esa victoria, pero después nos empataron el partido. Pero en el segundo tiempo equilibramos el partido, nosotros tuvimos las opciones más claras, estuvimos más cerca del 3-2 que ellos. Enfrentamos a un buen equipo que también trabaja, que tiene su idea futbolística, hoy ganó el fútbol, pero no me voy preocupado por lo que estábamos haciendo".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Los extremos...

"Los estamos buscando, hoy (domingo) lo hizo Paredes lo hizo bien, también Guerra lo hizo bien, Jader (Valencia) entró por el lado izquierdo, me dejó tranquilo; el partido de Asprilla fue muy bueno ante los jugadores como Salazar, Puerta y Caballero, el muchacho hizo un buen trabajo. Esto es con posibilidades. Los extremos Paredes, Guerra y Jader me dejaron tranquilos".

Daniel Cataño y la sustitución en el entretiempo

"Vi que tenía la nariz abierta, eso fue lo que vi, pero más por eso, porque conozco a Cataño, que le gusta encarar y ser frentero y el juego de pronto se iba a poner caliente. Además ya con amarilla, me inclino más con Jader (Valencia) y ahí equilibramos el partido".

Habló del DT de Águilas Doradas, Lucas González

"Con él tengo una amistad desde antes de la pandemia, con muchos conversatorios y diálogos y me parece que es una persona que sabe, que se capacitó, para el fútbol colombiano es bueno tenerlo aquí".