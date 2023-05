Alberto Gamero: “Envigado defendió bien y quemó bastante tiempo; la camilla entró como cinco veces”

Este jueves, Millonarios volvió a jugar en El Campín, esta vez contra Envigado. El resultado final fue un empate 1-1 y Alberto Gamero analizó lo que fue este compromiso.

“Muchas veces se gana, se empata o se pierde en un contexto del juego dependiendo de lo que uno ve. Hoy sí tengo que ser realista, el equipo no jugó bien, para nada. Pero a veces uno jugando bien se empata, pero el no jugar bien hoy no quiere decir que Envigado haya sido superior a nosotros. Cometimos un error y nos la cobraron, después se defendieron bien”, dijo de entrada en rueda de prensa.

Luego, Alberto Gamero se refirió a la pérdida de tiempo del elenco rival, que hizo que añadieran 7 minutos luego del tiempo reglamentario.

“Vamos a corregir muchas cosas, hoy jugamos contra un equipo que defendió bien, que quemó bastante tiempo, pero tuvimos tranquilidad para empatarlo, y creo que con 30 puntos se clasifica, hay mas tranquilidad. Eso sí, la camilla entró como cinco veces, los cambios los hicieron caminando, y eso demora el espectáculo, pero eso se nos sale de las manos. Nosotros debemos solucionar lo de nosotros”, agregó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*A Millonarios le costó

“Nos costó hasta el inicio de juego, pero también tengo que resaltar la gallardía del equipo, no fuimos claros atacando, pero tuvimos el deseo de atacar, sabíamos que un punto nos clasificaba y fuimos a buscarlo”.

*Los minutos que jugó Óscar Cortés

“Lo de Cortes créame que yo había hablado con él, le pedí el favor que iba a estar 20 o 30 minutos, pero es un ser humano, y corrió y corrió. Él tenia presupuestado eso, si no hubiera jugado ayer lo metía en el segundo tiempo”.

*Muchos equipos vienen a defenderse en Bogotá

“Hace dos o tres años es una costumbre y muchos lo están haciendo en Bogotá, aunque hay otros equipos que sí vienen a jugar como Medellín, Águilas Doradas, pero si nos damos cuenta los que vienen están es procurando que Millonarios no juegue bien y procurando defenderse mejor, es algo que estamos intentado corregir, eso también es un trabajo”.

*El error del arquero Álvaro Montero

“Errores que se cometen, la cancha es para todos, no encontramos una buena cacha para Envigado y nosotros. Cometió el error, no es para crucificarlo, matarlo, los compañeros empataron el partido”.