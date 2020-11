Alberto Gamero: “Era un partido duro, lo desciframos, lo definimos rápido y luego lo manejamos”

Alberto Gamero se fue feliz y los goles por fin le llegaron a su Millonarios , que este sábado se impuso a uno de sus mayores rivales, Atlético Nacional.

Juan Carlos Osorio: “Millonarios es el mejor equipo en este momento en Colombia, fueron superiores”

“Era un partido duro, complicado, porque es Nacional y sabemos del conocimiento del profe Osorio, hoy desciframos el partido rápido, lo definimos rápido y después lo manejamos, pero encontramos un equipo con buen volumen de ataque y Juan Moreno tuvo buenas intervenciones. Queda la tranquilidad y felicidad que le ganamos a un gran equipo, no significa que Millonarios hubiera sido el gran dominador por ganar 3-0”, afirmó de entrada.

Además, Gamero resaltó el trabajo de la figura del partido, que fue el joven atacante Emerson Rivaldo Rodríguez.

“Valoro la personalidad de Emerson, estaba enfrentando a grandes jugadores y se veía con confianza, hay que mejorar la toma de decisiones, cositas que tiene que mejorar, se las estamos mejorando pero en términos generales hizo un gran partido”, aseveró.

Millonarios sacó su casta e hizo ver mal a Nacional: lo goleó 3-0 y lo dejó en una crisis peor

Por último, Alberto Gamero explicó que la decisión de poner al arquero Juan Moreno, no fue por la presión de la hinchada.

“Aquí no existe la presión de un hincha para tomar una decisión y las determinaciones las tomo de acuerdo a lo que pienso, era una bonita oportunidad. No viene presión de ninguna, siempre he tratado de hacer lo mejor según lo vea entre semana, Felicitarlo a él que tuvo un muy buen trabajo, de que tuvo la oportunidad y respondió y es lo más valorable”, concluyó.