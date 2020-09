Alberto Gamero: “Es de esos partidos en los que el marcador no te dice lo que pasó en la cancha”

Alberto Gamero habló este sábado en conferencia de prensa, tras la derrota 1-3 con Once Caldas, y dijo que el marcador fue muy largo para lo que se vio en la cancha e invitó a tener paciencia.

"Son partidos atípicos que uno llama, porque comenzamos jugando bien y nos fuimos arriba en el marcador. Caldas tuvo más posesión de balón, pero nos llegó tres veces y nos hizo tres goles. Nosotros intentamos, elaboramos, llegamos y no la concretamos", aseguró Gamero.

"Es de esos partidos en los que el marcador no te dice lo que hizo Millonarios en la cancha. Hay que tener paciencia, yo tengo paciencia, sé que este es un equipo que queremos construir de la mejor manera y, aunque nos ganó un buen rival, no era un marcador para lo que se vio", agregó.

Juan Camilo Salazar abrió el marcador para los azules, pero el conjunto de Manizales le dio vuelta al marcador, con las anotaciones de Roberto Ovelar, Luis Mosquera y Andrés Felipe Correa.

Por ultimo, el técnico samario dijo que no es momento para bajar los brazos y que deben seguir trabajando para alcanzar el objetivo de meterse entre los ochos clasificados.

"La hinchada no puede desesperarse. Es un equipo que estamos tratando de construir. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es de corregir los errores, pero no es para bajar los brazos. Esto es Millonarios", concluyó.