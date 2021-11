Alberto Gamero: "Es un partido especial para nosotros y para ellos, es el clásico colombiano"

Millonarios, ya clasificado a los cuadrangulares de la liga colombiana, no pasa por su mejor momento, tras una seguidilla de cuatro fechas sin ganar, y este domingo tiene una prueba de fuego contra el líder Nacional, para asegurarse el segundo puesto de la tabla.

Antes del viaje a Medellín, el técnico 'embajador' Alberto Gamero compareció ante los medios y habló de está nueva edición del "clásico colombiano", nombrado así por él mismo.

"Es un partido especial para nosotros, como también es para ellos, es el clásico colombiano. Veo a un grupo consciente de la responsabilidad con la que vamos a salir a jugar contra un gran equipo como Nacional", dijo de entrada.

"Este Millonarios es un equipo muy propositivo, sea con Nacional o cualquier otro equipo, y esa mentalidad no la vamos a cambiar. Vamos a hacer un muy buen partido contra un gran equipo, porque en este momento está ganando todo en el futbol colombiano, en lo que lleva; y nosotros estamos ahí pegados a ellos. La idea es ir al partido como si fuera una final, con la mentalidad de hacer un buen juego", argumentó el entrenador.

Sobre el mal juego mostrado por el cuadro capitalino, en los últimos partidos, Gamero fue certero.

"Debemos tratar de cometer menos errores en la ciudad Medellín. El equipo también sabe que hemos tenido resultados adversos, por múltiples razones, y las más puntuales son las de ‘estamos llegando y no concretamos; y nos llegan dos o tres veces y nos hacen un gol’. El equipo está mentalizado y vamos a buscar un resultado a Medellín que nos deje en el segundo lugar. Vamos a ir a ganar, este equipo siempre sale a ganar y esta vez no va a ser la excepción", agregó el DT.

"No concuerdo con que el equipo no juega bien, porque cuando se pierde no quiere decir que un equipo juega mal. Nosotros, por ejemplo, contra Alianza Petrolera tuvimos 67% de posesión, tuvimos 25 llegadas, nueve remates... Yo no creo que un equipo que haga todo eso juegue mal. Contra Equidad hicimos lo mismo. Nosotros no estamos tranquilos por estar empatando o perdiendo, estamos más angustiados que todos ustedes (hinchas), pero eso nos lleva a trabajar, nos lleva a darle la confianza al grupo. Yo creo que, a pesar que cometemos errores, este grupo juega bien", dijo el entrenador samario.

Por último, le dio un mensaje de aliento a la hinchada azul, que tienen grandes expectativas para el encuentro contra los 'verdolagas'.

"Nosotros estamos fuertes, nosotros estamos mentalizados a dar una satisfacción y una alegría a ustedes, y ojalá se nos pueda dar, porque el más angustiado en esto principalmente es Alberto Gamero, nuestra junta directiva y los jugadores, porque somos los que en el día a día estamos aquí en entrenamiento, pero nosotros queremos sacar esa angustia y darles esa satisfacción a ustedes", finalizó.