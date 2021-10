Alberto Gamero: "Esta derrota contra Envigado, nos hará más fuertes; pudimos llevarnos algo mejor"

Sorpresa en el estadio Polideportivo Sur. Este martes 26 de octubre, Millonarios perdió 2-1 frente a Envigado en la Liga colombiana II-2021. Frente a ello, el entrenador Alberto Gamero habló, en rueda de prensa, quien analizó cuáles fueron los errores de su equipo y que no le permitieron sumar a de a tres.

¿Qué rescata del equipo?

"Rescato la posesión de balón. Siempre se buscan los partidos y hoy no fue la excepción. Quizá faltó un poco de claridad a la hora de buscar el arco de Envigado. Vinimos sin temor y a proponer, sabiendo que el rival era dinámico y corre. No me gustó perder un partido de estos. El equipo estaba bien parado y ninguno llegaba claro, pero todo se resuelve tras un rebote. Hubo jugadores que no venían apareciendo y me gustaron como Yuber Quiñones, Ricardo Márquez, Elvis Perlaza, Edgar Guerra y demás. Cosas buenas y malas, normal, pero uno se va con la sensación de que podíamos habernos llevado algo mejor."

¿Cómo cae esta derrota?

"Nos ayuda a crecer, pero el equipo hizo un buen partido. El hecho de perder, no significa que lo hicimos mal. Hay que corregir errores. Hicimos lo que siempre hacemos como el inicio y la presión. Este equipo está fuerte y lo veo divirtiéndose con el balón. Esta derrota no nos hará débiles, sino que nos fortalecerá."

¿Qué le dijo a Daniel Ruiz, tras la expulsión?

"Que eso no lo vaya a traumatizar porque son errores que comete un jugador joven. Lo conozco y sé que quizá no quiso agredir al rival. Que esté tranquilo porque tiene el respaldo de nosotros, principalmente yo. No hubo tanta cosa diferente."

¿Qué concepto tiene de las jugadas de gol del rival? ¿La rotación influyó?

"Aquí no se deben buscar culpables, solo pensar en el partido que se viene y trabajar. Esto lo tenemos planificado, de darle descanso a algunos jugadores porque necesitamos ver a otros. Guerra y Quiñones, lo hicieron bien. Hubo muchas cosas que nos gustaron y, por la pérdida, no vamos a sacar todo lo malo. Envigado es un equipo fuerte y por algo tiene 26 puntos entonces no perdimos con un cualquiera. Vi un Millonarios que propuso y buscó, pero no se consiguió el resultado."