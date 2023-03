Alberto Gamero: "Esta nómina de Millonarios es buena, completa; rogar que no tengamos lesionados"

Millonarios volvió al triunfo 2-0 sobre el Cali, en la liga del fútbol colombiano, tras la derrota que sufrió el partido pasado del campeonato. Alberto Gamero puso este domingo una nómina mixta, que le respondió, y por eso el técnico se mostró satisfecho con la labor de sus dirigidos.

"Nosotros precisamente ayer (sábado) el entrenamiento fue con línea de tres de ellos en el fondo, porque es una posibilidad que el 'profe' Jorge Luis Pinto tiene, en Bogotá y por la hora. No nos sorprende porque era de las posibilidades que él tenía, y yo creo que nos sirvió hacer gol temprano, hacer gol en el primer tiempo ayuda mucho, obligamos al rival a hacer otra cosa y nos dimos cuenta al 35 el 'profe' hace el cambio y también lo pudimos controlar bien”, afirmó de entrada en rueda de prensa el estratega del equipo 'embajador'.

Por otra parte, Alberto Gamero afirmó que está contento con el plantel que tiene, con variantes en todas las posiciones y con una mezcla de juventud y experiencia.

"Estos muchachos van sumando partidos, la experiencia la ganan es jugando, tenemos un equipo base que está jugando en Copa Libertadores y sin embargo hay otros que no juegan y tienen experiencia, que han estado en clubes grandes, más los jóvenes que van sumando minutos, viajes, concentraciones. Me parece una nómina buena, completa, dos o tres jugadores por posición. Rogarle a Dios que no tengamos lesionados", dijo.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Noticias positivas sobre la salud de Luis Carlos Ruiz

"La verdad lo que conocemos es buenas noticias, que los exámenes le salieron bien, no era lo que los médicos pensaban y ahora va a tener un pequeño tratamiento, no lo conozco, pero sí tenemos la grata noticia y estaba feliz, contento, hablé con él. Estaba muy tranquilo y a la espera de este tratamiento. Ojalá lo podamos tener lo más pronto posible".

*Fernando Uribe va de a poco, sin arriesgarlo

"Usted sabe que Uribe viene un tiempo sin jugar, queremos tenerlo lo mejor posible y para eso Dios mediante no se lesione y es dándole minutos, no forzarlo. Es la mejor manera para que él vaya cogiendo confianza y alcanzar lo que queremos con él. Cuando veamos que está bien va a pelear su puesto".

*Yuber Quiñónes y Luis Paredes han respondido

"Son muchachos, como les digo a ellos, en una aparición, en un debut unos tienen esa valentía más que otros, otros son más osados que otros, pero la única manera para que se vayan tomando confianza es sumando minutos. Lo de Quiñones fue mucho mejor que lo de Manizales, lo mismo que Paredes, hoy (domingo) fue un partido punzante de ambos por las bandas, conociendo que tenían dos laterales al frente, fuertes. Van teniendo confianza".