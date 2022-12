Alberto Gamero: “Estamos cerca de conseguir algo grande, de conseguir nuevamente una final”

El técnico de Deportes Tolima se mostró satisfecho este domingo, luego de vencer 2-1 a Atlético Nacional, en la fecha 5 del Cuadrangular B, de la Liga Águila-I.

Alberto Gamero, entrenador de Deportes Tolima, analizó la victoria 2-1 sobre Atlético Nacional, que quedó eliminado de la Liga Águila-I.

“Este es un triunfo importante, toda la gente en Ibagué debió estar muy feliz. Es muy lindo ver una cancha y ver terminar el partido como se terminó, varios jugadores se tiraron a la grama del cansancio”, señaló el estratega samario.

Ante la incógnita de cómo hace el plantel para soportar los partidos del fútbol local e internacional y seguir respondiendo físicamente, Gamero dijo: “yo siempre me le quito el sombrero a estos muchachos, el esfuerzo, las ganas y el profesionalismo me tiene muy motivado en este grupo, eso me tiene muy feliz y contento”.

“El equipo hizo un buen partido contra un buen equipo, este Nacional juega y te deja jugar. Estamos muy cerca de conseguir el objetivo, que es llegar a la final y estamos a 90 minutos de conseguirlo”, finalizó Gamero.

