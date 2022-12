Alberto Gamero: "Estamos emocionados por volver a entrenar, pero volver a jugar se ve lejos"

El entrenador de Millonarios atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este miércoles y reaccionó así ante el anuncio de las últimas horas del Ministerio del Deporte.

"La verdad es que todos queremos que comience el fútbol, estamos emocionados porque ya hay una fecha para volver a entrenar. Pero para volver a jugar se ve lejos, bastante largo, con todos los protocolos".

Esas fueron las palabras de Alberto Gamero, técnico de Millonarios, quien reaccionó de esa manera después de que Ernesto Lucena, ministro del Deporte, informó que las prácticas individuales de los clubes del fútbol colombiano se podrán comenzar desde el 8 de junio próximo, teniendo en cuenta la irrupción de la pandemia del coronavirus.

¿Qué pasa si un jugador del fútbol colombiano resulta contagiado con Covid-19 luego del 8 de junio?

El entrenador samario también abordó lo relacionado sobre las decisiones que tendrán que tomar los directivos de los clubes, con el fin de definir con qué sistema de juego se va a retomar la Liga del balompié colombiano.

"Precisamente estuvimos hablando con mi cuerpo técnico de eso, sacando cuentas quedarían 49 fechas por jugarse. ¿Cuándo o cómo se van a jugar 49 fechas de agosto a diciembre? Esperamos que todo comience de le mejor posible y deben analizar muy bien eso", expresó Gamero.

El timonel de los 'embajadores' siguió y afirmó que "tomen (los dirigentes) las mejores decisiones. Jugar cada dos días o cada día y medio no se puede. No sé si seguir jugando este torneo o jugar solamente el otro. Yo he dicho una cosa: jugadas 8 o 7 fechas, acá no hay ventajas para nadie, queda tela por cortar. Tienen que mirar los tiempos".

Antes de la suspensión de la Liga, Millonarios había jugado siete partidos, acumulaba 6 puntos y estaba en la posición número 17 de la tabla.

