Alberto Gamero: "Este equipo tiene una memoria, una idea, sabemos a qué jugamos"

Millonarios jugó un partido inteligente frente a Unión Magdalena este domingo y sumó tres puntos que lo dejó como líder de la Liga II-2022, al llegar a 11 unidades. Luego del compromiso en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, el técnico Alberto Gamero hizo el balance del mismo. Destacó la disposición de los suyos en el terreno de juego.

"Son partidos de esos que estás manejando, pero llega el momento que por no asegurarlo sufres, nos ha pasado muchas veces. Yo les pedía a los jugadores que liquidaran el partido para jugar más tranquilos, pero hay que ser realistas, fue un partido once contra once y, otro, once contra diez. Con el hombre de más pudimos manejar mejor el balón, encontramos espacios, los pudimos desgastar cuando no teníamos el balón. El partido se controló, tres puntos importantes contra un equipo aguerrido, que hasta el último minuto buscó el gol. Me queda felicitar a los muchachos porque no es fácil venir a ganar a Santa Marta", sostuvo de entrada el estratega del cuadro azul.

Publicidad

En medio de la charla con los medios de comunicación se refirió a su rival, Unión Magdalena, que para este partido no tuvo a su goleador Ricardo Márquez.

"Es un equipo sólido, hay que ser realistas, no tuvo dos jugadores importantes como Márquez y Lloreda. Se defendieron bien y llevan diez puntos. Sabíamos que enfrentaríamos a un equipo fuerte, el que era el líder", sostuvo el entrenador samario.

También habló de los cambios que hizo para el segundo tiempo, destacó que su equipo ya tiene un estilo de juego definido.

Publicidad

"Entraron cuatro jugadores, pero este equipo tiene una memoria, una idea y sabe a qué entra a la cancha, a qué jugamos. A parte de eso, tiene orden y capacidad de ellos de asimilar lo que nosotros queremos. A medida que van pasando los partidos se va viendo al equipo más sólido", continuó.

¿Qué más dijo Alberto Gamero en rueda de prensa?

Publicidad

Lo que deben de mejorar en los próximos partidos:



"En todos los compromisos hay cosas por mejorar, ganemos, perdamos o empatemos. Estábamos en un clima fuerte por la humedad, nosotros venimos de Bogotá. Intentamos tener mucha posesión, no hicimos presión alta para no desgastarnos tanto, pero me parece que el equipo hizo un buen trabajo porque fue sólido, serio", expresó.

"Preocupado no me quedo, quiero trabajar para hacer cosas mejores. No tuvimos muchas opciones de gol, pero tuvimos casi toda la posesión. Era un partido para desgastar al rival, esa era la idea, hicimos el gol y manejamos el partido, además el Unión no tuvo opciones claras de gol. Ganamos un partido complicado que nos deja de líderes".

Sobre la sociedad entre David Macalister Silva y Luis Carlos Ruiz

"Ellos tienen su rol, los espacios no se los doy, ellos los buscan. A veces el jugador es tan inteligente y vivo, que él sabe dónde puede encontrar ventaja, ya sea con Ruíz o Gómez, Pereira o Larry (Vásquez) y el lateral de la zona. Ellos buscan las variantes, cambian de posición. La idea es que ellos tengan la libertad, no es un equipo mecánico, buscan variantes", concluyó.